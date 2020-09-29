فعاليّة ترفيهيّة لجرحى الحرب في الرّقّة

وشارك في الفعالية التي أقيمت في مبنى إدارة المرأة الكائن وسط مدينة الرقّة، العشرات من جرحى الحرب، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمات الإدارية في إدارة المرأة بالرقة فاطمة الأحمد، وكلمة الإداري في بيت الجرحى عارف القاسم، وكلمة باسم مكتب تنظيم المجالس ألقاها الإداري لؤي العيسى.

وأشارت الكلمات بمجملها إلى أنّ في كل مسارات النضال والكفاح وحروب التحرير تكتب انتصاراتها أرواح الشهداء ودماء الجرحى، وأنّ بطولات هؤلاء وأروحهم مهّدت الطريق إلى ما نحن عليه الآن من أمان واستقرار.

كما عاهدت الكلمات بالسير على خطى الشهداء، في أداء واجبهم تجاه مشروع الأمة الديمقراطية من الناحية الفكرية والسياسية.

تلاها تقديم هدايا رمزية إلى جرحى الحرب.

وتضمن الفعالية عرض سنفزيون لجرحى الحرب، تلاه عرض مسرحيّ قدّم من قبل فرقة براعم الطفولة حول الشهيدة هفرين الخلف.

(رع/إ)

ANHA