فعاليّة ترفيهيّة دعماً للأطفال في مخيم واشوكاني

وتضمّنت الفعالية شعراً وغناءً، إضافة إلى عروض مسرحيّة تناولت حرية الأطفال وحرمانهم من دراستهم بسبب قصف الاحتلال لمناطقهم، حيثُ لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال.

وحول الهدف من النّشاط، التقت وكالة أنباء "هاوار" مع الرئاسة المشركة للجنة الثقافة والفنّ في مقاطعة الحسكة عفاف حسكي، والتي قالت: "كان هدفنا الأساسي من هذه الفعالية هو تقوية إرادة الأطفال في المخيم ودعمهم، كونهم متشبّثين بتراب مدينتهم، وتمّ تقديم المسرحية من قبل أطفال المخيّم الذين درّبوا أنفسهم لمدّة أسبوع داخل المخيم".

ونوّهت عفاف في ختام حديثها إلى أنّه مع اقتراب مرور عام على الاحتلال التركي لمناطق سري كانيه وأريافها، وكونهم لجنة الثقافة والفنّ في مقاطعة الحسكة سوف يفتحون مراكز ثقافيّة داخل مخيم واشوكاني وسري كانيه، قائلة: "يتمّ تجهيز فعاليّة ثقافية على مستوى شمال وشرق سوريا، وتجهيز مراكز ثقافية داخل المخيّمين لدعم الأطفال من الناحية الثقافية وإحياء تراثهم".

(إ)

ANHA