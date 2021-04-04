فعاليّة في حلب وزراعة للأشجار في قامشلو وديرك بمناسبة ميلاد القائد

ويحتفي أهالي شمال وشرق سوريا، ميلاد القائد عبدالله أوجلان، الذي يُصادف الـ 4 من نيسان، بسلسلة من النشاطات والفعاليات، والتي عادةً ما تكون داعمة للإيكولوجيا.

إذ أوصى القائد عبدالله أوجلان، رفاقه –عندما ذكروه بميلاده- بعد أسره في إمرالي إثر المؤامرة الدولية في عام 1999، بزراعة الأشجار في يوم ميلاده.

وفي هذا الإطار، زرع مجلس عوائل الشهداء في قامشلو 40 غرسة لأشجار السرو في مزار الشهيد دليل ساروخان بالمدينة.

هذا وزرعت الغراس وسط زغاريد أمّهات الشهداء، وشعارات "لا حياة بدون القائد"، ليتوجّهوا بعد ذلك إلى ملعب هيثم كجو، للمشاركة في الاحتفالية التي تُقام بمناسبة ميلاد القائد.

ديرك

كما توافد أهالي مدينة ديرك والكوجرات وبرآف، إلى مركز واجب الدفاع الذاتي في بلدة خانا سري التابعة لمنطقة ديرك بمقاطعة قامشلو، لزراعة 72 غرسة بمناسبة ميلاد القائد.

وتجمّع الأهالي في ساحة واجب الدفاع الذاتي، حيث رفع المشاركون في الاحتفالية صور القائد وصور والدته والأعلام والرموز الكردية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمنطقة ديرك، وصفة مراد، كلمة هنّأت فيها جميع الشعوب بميلاد القائد عبد الله أوجلان، وأضافت: "ميلاد القائد هو ميلاد المرأة الحرّة المتحرّرة".

تاليًا، استمع الحضور إلى تحليلات القائد عبدالله أوجلان، ومن ثم توجّه الأهالي إلى غرس 72 غرسة زيتون ومن الأشجار المثمرة، ليعقدوا بعد الانتهاء من زراعة الأشجار حلقات الدبكة على وقع الاغاني الفلكلورية الكردية.

حلب

وبالمناسبة ذاتها، افتتحت بلدية الشعب في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، دوّار القائد في ساحة الجبانات الكائنة في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، وذلك بحضور العشرات من الأهالي وممثّلي المؤسسات المدنية.

وبدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدّثت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، فاطمة حيدر، عدّت خلالها "ميلاد القائد عبدالله ميلاد شعبنا وقضيتنا".

داعيةً المجتمع الدولي ومنظماته المعنيّة إلى رفع العزلة عن القائد وتحريره من سجن جزيرة إمرالي.

ليقدّم بعدها عضو بلدية الشعب، كيفارا فقه، عرضًا تمثيليًّا عن ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ليعقد الحضور بعد ذلك حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(س ر)

ANHA