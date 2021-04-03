فعاليّات مختلفة تعمّ شمال وشرق سوريا بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

الشهباء

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، زرع أهالي إقليم عفرين في مقاطعة الشهباء أشجار الزيتون والسرو في الأماكن العامة والحدائق، كما افتتحت بلدية الشعب لناحية فافين حديقة حملت اسم الشهيدة روكان زرادشت في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحضر الافتتاح العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات والأحزاب السياسية، وقصّت شريط افتتاح الحديقة أم الشهيدة روكان زرادشت.

ومن ثم ألقيت عدّة كلمات من قبل كل من العضوة في مجلس عوائل الشهداء ثريا حبش والرئيس المشترك لبلدية الشعب لناحية فافين إدريس شيخو.

الكلمات بمجملها هنّأت أهالي إقليم عفرين والعالم بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وأثنت الكلمات على تضحيات الشّهداء وبالتّحديد الشّهيدة روكان زرادشت التي جعلت من جسدها شعلة لتنير مقاومة أهالي إقليم عفرين في المخيمات.

وفي سياق متّصل زرع أهالي إقليم عفرين من كرد وعرب وتركمان أكثر من1000 شجرة زيتون وسرو وشمسية في عموم الساحات والأماكن العامة في الإقليم وذلك على واقع الأغاني الفلكلورية وعقد حلقات الدبكة.

تربه سبيه

أحيت مكوّنات ناحية تربه سبيه ميلاد القائد عبد الله أوجلان، وذلك من خلال زرع الأشجار وإلقاء محاضرة من قبل مجلس بلدة أبو فرع لأهالي البلدة.

المحاضرة أديرت من قبل الإدارية في مؤتمر ستار كلارا أديسا، والتي أشارت من خلالها إلى أنّ ولادة القائد عبد الله أوجلان كانت بمثابة انبعاث جديد للشّعب الكردي وشعوب المنطقة، حيث عمل القائد على حرية الشعوب ورفض الاستعباد والظلم منذ أن كان طفلاً في قريته.

بعدها قام أهالي بلدة أبو فرع بناحية تربه سبيه بزراعة حوالي 100 شجرة بجانب حديقة مركز مؤتمر ستار في البلدة .

كما قامت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه بالتعاون مع مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية بزراعة 400 شجرة من نوعي السرو والصنوبر في محمية مزكفت الطبيعية شمال شرق الناحية.

وخلال حملة التشجير ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية عطية عمر كلمة باركت من خلالها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على مكونات شمال وشرق سوريا.

تل حميس

وزرعت لجنة الاقتصاد ولجنة الزراعة في ناحية تل حميس وأكاديمية ريزان قامشلو لحركة المجتمع الديمقراطي، 500 شجرة بين المثمرة والحراجية والورود في ساحة الأكاديمية ومركز الناحية وفي7 قرى في ريف الناحية وهي بلدة أبو جرن، قرية مجيرينات محل، وقرية القيروان، وبلدة تل أحمد، قرية تل أحمد، والهامانيات، وبلدة عكاظ، قرية الخنسا، ومشيرفة جنوبية.

ديرك

وتجمّع العشرات من أهالي قرية بانا قصري وقرية جارودية وأعضاء مجلس بلدة عين ديوار للاحتفال بقدوم ميلاد القائد.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس بلدة عين ديوار حسن حمزة، كلمة هنّأ فيها شعوب شمال وشرق سوريا بقدوم ميلاد القائد عبدالله أوجلان.

وأضاف حمزة: "إنّ القائد يتسم بجميع خصال القيادة، فقد وحّد الشعوب والمكونات على مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك والتعايش السلمي".

وبعد الانتهاء من الكلمات تمّ تقطيع قالب حلوى من قبل أمهات الشهداء وتوزيعه على المشاركين في الاحتفال بميلاد القائد.

الرقة

هذا ونظّمت لجنة حرية القائد أوجلان بمدينة الرقة مسيرة بمشاركة أهالي الرقة، وانطلقت المسيرة من دوار الساعة مروراً بشارع تل أبيض، مردّدين الشّعارات التي تُحيّي صمود القائد في إمرالي، حاملين لافتات كُتب عليها "ميلاد القائد انبعاث للقيم الأخلاقية والإنسانية".

ثمّ وقف المشاركون في المسيرة دقيقة صمت، تلاها إلقاء العديد من الكلمات، منها كلمة باسم منظّمات المجتمع المدني ألقتها العضوة ملك محمد، وكلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها العضو أحمد الناشف، وباسم لجنة حرية القائد ألقاها فيصل البيرم .

الكلمات بمجملها باركت ميلاد القائد أوجلان على جميع الشعوب التوّاقة إلى الحريّة، وبيّنت الكلمات أنّ القائد قدّم أفكاراً تتعلق بوحدة الشّعوب وتآلفها وعملها المصيري المشترك، وأحيا كل الروابط والدلالات التي تم تشويهها بغرض خلق الصراع بين الشّعوب.

وأكّدت الكلمات: "نجتمع اليوم من كافة أطياف الشّعب السوري العظيم لنهتف بصوت واحد عاش قائدنا العظيم، وندين هيئات المحاكم الدّولية والمتآمرين على القائد أوجلان الذي قضى على الجهل في الشّرق الأوسط وأزاح الخوف عنهم".

وأشارت الكلمات إلى: "أنّ يوم الرابع من نيسان يوم تحوّل إلى انبعاث بالنسبة للشعوب التي تعرّضت للإنكار والعبودية، حيث تحوّل المجتمع ضمن الأمة الديمقراطية إلى مجتمع حرّ وحيّ من خلال نهج القائد عبد الله أوجلان".

وانتهت المسيرة بترديد الشّعارات الّتي تحيّي مقاومة القائد في إمرالي.

عين عيسى

واحتفل أهالي ناحية الجرن التابعة لمقاطعة كري سبي بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان المصادف يوم غد الـ 4 من نيسان.

ونظمت الفعالية في قرية العيدانية شمال غرب ناحية الجرن 4 كيلو متر من قبل مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، وذلك بمشاركة المئات من أهالي ناحية الجرن وأهالي ناحية عين عيسى.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الجرن سلوى حسن باركت من خلالها ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان على جميع شعوب المنطقة، وأكدت على وجوب اتخاذ هذا اليوم منطلقاً لتحرير المناطق المغتصبة وأسرى السجون الذين يعانون من ظلم المحتل.

قام بعدها المشاركون في الاحتفالية بزراعة المئات من الأشجار المثمرة في بستان أطلقوا عليه "بستان القائد".

قدمت بعدها عدة عروض فنية من أغاني وطنية ودبكات شعبية وعروض مسرحية عن مقاومة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا ومشاركتها للرجل في الدفاع عن الوطن.

(كروب/إ)

ANHA