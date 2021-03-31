فعاليات وعروض فنية مستمرة بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان

نظم مؤتمر ستار معرضاً للصور وكتب القائد عبد الله أوجلان في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو بينما عرض في ناحية عامودا سنفزيون يحكي عن مسيرة القائد النضالية وتشكيله لحركة التحرر الكردستاني وذلك ضمن سلسلة فعاليات تقام بمناسبة حلول ميلاد القائد عبدالله أوجلان المصادف لـ 4 نيسان.

ففي مدينة قامشلو شارك في المعرض الذي أقيم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو تحت شعار" حان وقت حرية القائد أوجلان"، عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والعشرات من الأهالي.

وتضمن المعرض لوحات لصور القائد عبد الله أوجلان أثناء تواجده مع الشعب والبعض من الصور الشخصية للقائد مع الأمهات والأطفال خلال فترة تواجده في شمال وشرق سوريا.

كما تضمن المعرض بعضاً من مرافعاته و كتبه التي دونها منها" الدين والعقيدة، الإصرار على الاشتراكية، حوارات مع حياة حرة، حريتك وحريتي، كيف نعيش، درر الكلام، منظور نظام الأمة الديمقراطية، مانيفستو الحضارة الديمقراطية، رسائل الأمل، الأمة الديمقراطية، الحقيقة الكردية وملحمة الانبعاث".

هذا، وتم إهداء كتب القائد عبد الله أوجلان للمشاركين في المعرض لنشر فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان لدى كل فرد والعيش على مبدأ فكره وفلسفته الحرة.

وأوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة سمر حسين خلال مشاركتها في المعرض بأن ميلاد القائد عبدالله أوجلان بالنسبة لهم من الأيام العظيمة، وقالت: "نرى القائد بأنه الرسول ومخلص المرأة الكردية والعربية من الظلم والتهميش وعدم المساواة".

وتابعت: "قمنا بالمشاركة في هذا المعرض كي نستطيع الحصول على بعض الكتب التي تم إهداؤنا لنا والتي ستكون أيضاً مساعدة لنا في تغيير الذهنية التي عشنا فيها لسنوات طوال ولنخرج من عهد الظلمة إلى عهد النور والريادة وقيادة المجتمع".

ومن جانبها أشارت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي نعيمة حسن إلى أن ميلاد القائد أوجلان هو يوم تاريخي من أجل الإنسانية، وقالت: "يوم 4 نيسان يوم ذو قيمة كبيرة لدى كافة الشعوب وبشكل خاص النساء، وميلاد القائد هو ميلاد حرية المرأة".

على صعيدٍ متصل، وضمن سلسلة الفعاليات التي تُقام بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، نظم مؤتمر ستار في مجلس ناحية عامودا، عرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للقائد عبد الله أوجلان، وذلك تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية لميلاد القائد عبد الله أوجلان.

هذا، وحضر العرض أعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية وعضوات من مؤتمر ستار، بالإضافة إلى عدد من أهالي الناحية.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان من طفولته مرورًا بمراحل دراسته وصولًا إلى نضاله وتأسيسه حركة التحرر الكردستانية.

وتلا العرض، كلمات ألقيت من قبل بعض الحاضرين الذين كان لهم نصيب في لقاء القائد عبد الله أوجلان، أثناء تواجده في سوريا، إذ أكدوا بدورهم أن ما حققته الشعوب التواقة إلى الحرية استلهمت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نهجًا للسير عليه.

وأضافوا: "القائد عبد الله أوجلان ذو جسارة قوية، فهو يمثل كل فكر حر يحاول التحرر من العبودية التي نسجتها ألسنة الدول الرأسمالية، المتحكمة بمصير الملايين من البشر"، مطالبين أن يرفعوا من وتيرة نضالهم وألا تغرهم السياسات الخارجية التي تحاول النيل من مكتسباتهم، وأن يكونوا أصحاب مواقف تجاه كل هذه السياسات والمؤامرات التي تحاك ضدهم.

ويصادف يوم الـ 4 من نيسان/أبريل من كل عام ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي ولد عام 1948، وشكلت شخصيته وفكره التحرري ثورة حقيقية في وجه مضطهدي الشعوب، وشعاع نور نحو الحرية والديمقراطية.

عين عيسى

بمناسبة 4 نيسان، افتتح اليوم، مؤتمر ستار في ناحية عين عيسى معرضاً للحرف اليدوية وكُتب القائد عبد الله أوجلان.

وحضر افتتاح المعرض كافة النساء العاملات في لجان مجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وتضمّن المعرض حِرفاً ومنسوجات يدوية (بسط وأقمشة للاستعمال المنزلي) من تراث المنطقة، بالإضافة إلى رسومات تُعبّر عن كفاح النساء.

كما وتضمّن بعض الكتب والمجلّدات من مؤلفات القائد عبد الله أوجلان.

ويأتي هذا المعرض ضمن الفعاليات التي أطلقها مؤتمر ستار بمناسبة ذكرى ميلاد قائد الشّعوب التوّاقة إلى الحريّة، عبد الله أوجلان.

(كروب/ م ح)

ANHA