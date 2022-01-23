فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية تؤكد وقوفها إلى جانب قسد وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وأصدر كل من اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، والحزب الشيوعي الكردستاني، ومجلس المرأة في شمال شرق سوريا بيانات منفصلة بصدد الهجوم الذي شنه مرتزقة داعش ضد سجن مدينة الحسكة، ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في التصدي للهجوم.

وذكر اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة في البيان الذي أصدره بهذا الصدد: "اننا كاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة, وفي الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا الكامل إلى جانب قوات الشرف والكرامة ( قوى الامن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ) في تصديهم ودحرهم للمؤامرة . فإننا نهيب بشعبنا وبكل القوى الوطنية أن يكونوا دعماً وسنداً لقواتهم التي تقدم خيرة مقاتليها شهداء وجرحى لأجل أن ننعم بالسلام وبالحرية، ونستنكر صمت بعض القوى السياسية الكردية وإخفاء رؤوسهم في الرمال تجاه هذه المؤامرة المستهدفة قبل كل شيء للوجود الكردي نفسه".

وفي بيان مماثل قال الحزب الشيوعي الكردستاني: "إن وعي وإدراك وتكاتف سائر مكونات وإثنيات الإدارة وفي مقدمتها الطليعة الكفاحية المضحية ( قسد - YPG – YPJ - الاسايش) وغيرهم، قادرة على التصدي والردع، وبالتالي إحباط وإفشال كل المخططات الرامية التي تهدف للنيل من أمن واستقرار شعوبنا المنضوية والمؤمنة لإدارتنا الذاتية".

كما أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بياناً بهذا الصدد أدان فيه "هذه العملية الإرهابية" كما دعا "المجتمع الدولي والتحالف الدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه ملف داعش في سوريا والمنطقة لأن وجود هذا التنظيم بمثابة قنبلة موقوتة تشكل خطراً على المنطقة والعالم بأسره".

ودعا المجلس في بيانه أيضاً "شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا إلى توخي الحيطة والحذر من خلايا التنظيم الإرهابي والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية لإفشال المخطط الإرهابي والمؤامرة التي تستهدف الأمن والأمان وحالة العيش المشترك والتآخي بين المكونات في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

(ك)