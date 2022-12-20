فعاليات سياسية وعشائرية ونسائية تندد بالحصار على الشهباء والشيخ مقصود

تحت شعار "دمشق تحاصرنا تركيا تقتلنا"، وبتنظيم من مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج، استنكر أعضاء الحزب، ووجهاء وشيوخ العشائر، وتجمع نساء زنوبيا، الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عبر بيانا للرأي العام.

وقرئ البيان أمام مبنى حزب سوريا المستقبل وسط مدينة منبج، من قبل عضوة المجلس العام للحزب، هند داغستاني.

وجاء في نصه:

"منذ تاريخ 20/تشرين الثاني، تفرض الحكومة السورية حصاراً خانقاً على حي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء، وتمنع عنهم المواد الغذائية والمحروقات وكافة متطلبات الحياة، وأن هذا الحصار قد جاء تزامناً مع الضربات الجوية التركية على مناطق شمال شرق سوريا.

حيث كان على حكومة دمشق أن تتحمل مسؤوليتها على السيادة السورية وفق الفقرة الثانية من المادة 52، من ميثاق الامم المتحدة، وكان عليها أن تتصدى للطيران التركي للدفاع عن سيادة الأراضي السورية، الا أنها فرضت هذا الحصار الجائر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء.

لذا نحن في حزب سوريا المستقبل نرى أن تصرف الحكومة السورية في هذا الحصار هو خذلان وتآمر مع العدو التركي على الشعب السوري، لذا ندين ونستنكر هذا الحصار ونطالب الحكومة السورية بفك الحصار الفوري عن هذه المناطق المحاصرة.

وأيضاً نطالب الحكومة السورية أن تتخلى عن تعنتها وعن تمسكها بسيناريو المؤامرة التي تدعيها، وندعوها إلى حوار سوري ـ سوري جاد يشمل كل أطراف الصراع، لإيجاد حل للأزمة المستعصية التي أوضعتنا فيه، وذلك للوصول بسوريا إلى سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق كافة السوريين".

(ش س/أم)أ

ANHA