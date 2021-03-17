فعاليات شعبية في شمال وشرق سوريا تطالب بالكشف عن صحة القائد

هذا وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، قبل أيام، أنباءً عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999، ويواجه عزلة مشددة تفرضها دولة الاحتلال التركي عليه.

وحول ذلك تصاعدت ردود الفعل الشعبية الساخطة، فيما خرج الشعب الكردي ومختلف الشعوب وأصدقاء الكرد في الخارج والداخل بتظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية مطالبة بالكشف الفوري عن الوضع الصحي لأوجلان.

وفي هذا الصدد، أقامت حركة الشبيبة الثورية السورية، خيمة اعتصام تحت شعار "حرية القائد آبو هي حريتنا.. سنحمي حريتنا"، في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء بإقليم عفرين.

وزُينت الخيمة التي نصبت في ساحة مدرسة السواقة بالناحية، بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية ومؤتمر ستار.

فيما توافد إلى الخيمة التي ستبقى منصوبة حتى الاطمئنان عن صحة القائد، عدة وفود من المؤسسات المدنية في ناحية تل رفعت، ووجهاء عشائر إقليم عفرين، ومجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين وناحية أحرص وبلدة كفر نايا وناحية فافين وقراها، حيث وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء.

ثم ألقيت عدة كلمات، باسم وجهاء العشائر ألقاها خليل رشو، وباسم حركة الشبيبة الثورية السورية ألقتها نسرين عليوي، وباسم اتحاد المرأة الحرة ألقتها رويدا إبراهيم.

وطالبت الكلمات بالكشف عن وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي وإطلاق سراحه، مؤكدةً أنه "أنار لنا طريق الحرية"، وشددت "سنظل منتفضين في الساحات ومصرين على المقاومة حتى معرفة وضعه وإطلاق سراحه".

'الآلاف يتظاهرون في فافين'

وفي السياق ذاته، نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين تظاهرة في ناحية فافين، تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا" شارك فيها الآلاف من عوائل الشهداء والأهالي، رفعوا فيها صور القائد وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "نطالب المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح القائد"، "حرية وصحة القائد آبو هي حرية وصحة الشعب"، "إذا لحق الأذى بالقائد عبد الله أوجلان فالعالم كله سيكون مسؤولاً"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا".

وانطلقت التظاهرة من وسط ناحية فافين، صوب ساحة مدرسة السواقة، وهناك وقف المتظاهرون دقيق صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى إداريا مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين ومقاطعة الشهباء، خديجة إيبو ومحمد ولو كلمتين، استنكرا فيهما الصمت الدولي حيال وضع القائد وتنصل لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT من مهامها حياله.

وطالبا بالكشف عن صحته، مشددين على أن الاحتلال التركي وCPT ، مسؤولتان بالدرجة الأولى عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

'تظاهرة وخيمة اعتصام في مقاطعة كوباني'

فيما نظمت الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني تظاهرة شعبية، شارك فيها الآلاف تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو حتماً سننتصر"، أنهتها بالإعلان عن البدء بخيم الاعتصام حتى الـ 22 من الشهر الجاري.

وانطلقت التظاهرة من ساحة المرأة الحرة، مروراً بساحة الحرية وصولاً إلى ساحة الشهيد عكيد تخللها وقفة احتجاجية ألقت فيها الشبيبة الثورية بياناً قرأته العضوة سلطانة عطو.

وتناول البيان ضرورة الكشف عن الأوضاع الصحية للقائد عبد الله أوجلان، داعياً المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل والقيام بواجباتها الأخلاقية، مؤكداً أن الشبيبة الثورية مستمرة في نضالها حتى الكشف عن الأحوال الصحية للقائد.

تلا ذلك الإعلان عن البدء بنصب خيمة اعتصام، في ساحة الشهيد عكيد حتى الـ 22 من الشهر الجاري.

منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات

هذا وأدلت المنظمة اليوم، ببيان، اليوم، ألقته الرئيسة المشتركة نسرين علي.

وناشد البيان "المنظمات المدنية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني بالضغط على الحكومة التركية والكشف بشكل عاجل عن مصيره وبيان وضعه الصحي والسماح لمحاميه بزيارته للاطمئنان على صحته وسلامته قبل فوات الأوان".

وجاء في البيان أيضاً: "إن تعذيب الإنسان وإهانته والضغط عليه نفسياً ومادياً ومنعه من أبسط الحقوق التي تجعل من القيادات التركية متهمة بجرائم ضد حقوق الإنسان، والذي يعتبر انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

منظمتان للشبيبة

فيما أدلى اتحاد المرأة الشابة ومجلس شبيبة الرقة ببيان إلى الرأي العام، قرأته كوثر الإبراهيم، من أمام نادي الشهيد آدهم التابع لقوى الأمن الداخلي، إذ أكدت فيه المنظمتان الشبابيتان أن "القائد عبدالله أوجلان قائدنا، وكلنا فدائيون من أجله".

وأعربت المنظمتان عن رفضهما للعزلة على أوجلان، قائلتين عنها: "إنها غير إنسانية وغير قانونية نحن نرفضها وبشكل قاطع"، ومضيتا بالقول: "نحن ذقنا الحرية بفضل فكر القائد وفلسفته فلن نقبل بعد اليوم بالذل والخنوع وسنمضي على نهجه وعلى درب الشهداء حتى تحقيق النصر وضمان الحياة الحرة لشعبنا".

وحمّل البيان منظمات المجتمع الدولي مسؤولية وضع القائد، وأفاد أن "الصمت في مثل هذه المواقف لا يعبر إلا عن مشاركتكم في هذه المؤامرة".

وناشدت المنظمتان جميع الشبيبة والمرأة الشابة للالتفاف حول قائد الإنسانية والمشاركة في كتابة تاريخ النصر.

اتحاد الحرفيين يدلي ببيان

كما أدلى اتحاد الحرفيين في الرقة التابع لمنظمات المجتمع المدني، ببيان، في مجمع بيع السيارات الواقع في الطرف الشمالي لمدينة الرقة بالقرب من دوار حزيمة، قرأته الرئيسة المشتركة لاتحاد الحرفيين آلاء العلي.

وناشد البيان في مستهله: "المنظمات الحقوقية والعالمية للتحرك بأسرع وقت ممكن وإرسال فريق من الأطباء إلى إمرالي ومتابعة الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان". مؤكداً على ضرورة الكشف بشكل شفاف عن وضع القائد.

وناشد أيضاً الرأي العام العالمي بالضغط على الحكومة التركية لتخطو خطوات جدية لتحقيق مرحلة الحل الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وأدان البيان التجاوزات والانتهاكات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، ومنعها محاميه وعائلته من اللقاء به.

(كروب/ س ر)

ANHA