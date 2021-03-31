فعاليات متنوعة ينظمها مؤتمر ستار بمناسبة 4 نيسان

وضمن سلسلة المحاضرات بمناسبة الـ 4 من نيسان ميلاد القائد عبد الله أوجلان، نظّم مؤتمر ستار في قرية زهيرية محاضرة تحت شعار "حياتي في سجن إمرالي".

حضرتها العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأهالي قرية الزهيرية التابعة لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو.

المحاضرة التي أقيمت في كومين جان شير بالقرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في عين ديوار التابعة لناحية ديرك، حسن حمزة وقال إن ميلاد القائد هو ميلاد الإنسانية، والانبعاث من جديد.

وأشار حمزة إلى أن "الفعاليات والمظاهرات التي تخرج في أصقاع العالم وفي الأجزاء الكردستانية الأربعة دليل على تمسك الشعوب التواقة إلى الحرية بفكر وفلسفة القائد الذي أنار لهم الطريق".

ونوه قائلًا "القائد حث على حب الوطن والوطنية، كما أسهب في شرح الحرب والسلام، وتطرق في كتابه (مألة الشخصية وخصائص المناضل الثوري) إلى الشخصية وحقيقة الإنسان".

تاليًا قرأت الإدارية في مجلس عين ديوار لونا جوهر، رسالة القائد حول حياته في سجن جزيرة إمرالي.

وجاء في مقطع منها: "لم أتطرق كثيرًا إلى حياتي الشخصية في جميع مرافعاتي المدونة وحواراتي الشفهية الحاصلة حتى الآن، وفيما عدا مشاكلي الصحية العرضية، والعلاقات مع إدارة السجن، ولم أشرح كيفية تحمّلي للوحدة، ومدى مقاومتي تجاه العزلة التي أعدها النظام بشكل خاص وطبّقها عليّ أنا فقط".

وفي السياق ذاته نظم مؤتمر ستار محاضرات مُماثلة في قريتي روباريا وكري رش التابعتين لناحية ديرك.

الدرباسية

إلى ذلك نظم مؤتمر ستار مسيرة لطلاب مدارس ناحية الدرباسية، انطلقت من أمام مقر مؤتمر ستار في الناحية وصولًا إلى دوار المرأة رافعين لافتات كتب عليها "يحيا ميلاد القائد، عاش قائد الإنسانية، لا حياة من دون القائد".

وفي دوار المرأة، قرأت الطالبتان شيلان عبد القادر وآية عبد القادر، باللغتين العربية والكردية، رسائل كتبوها للقائد عبد الله أوجلان.

(ع ع)

ANHA