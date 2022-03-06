فعاليات متنوعة وعروض فنية في الحسكة وكوباني احتفالاً بـ 8 آذار

احتفالاً بحلول اليوم العالمي للمرأة، وضمن فعاليات ونشاطات الاحتفال بهذا اليوم؛ قامت إدارة مدارس المجمع التربوي في مدينة الحسكة بافتتاح معرض فني للرسم والفن التشكيلي بمشاركة 35 لوحة فنية، جسّدت معاناة ونضال المرأة في مختلف مجالات الحياة.

حضر المعرض وفد من المعهد السرياني للغات ومعهد إعداد المعلمين في الإدارة العامة للتربية بمقاطعة الحسكة، وجمع غفير من الطلبة والمعلمين والمعلمات.

حول هذا المعرض والهدف منه، حدثتنا الإدارية في قسم النشاطات بالمجمع التربوي في الحسكة، إيفا عبد الكريم، قائلة: "يأتي هذا العمل ضمن نشاطاتنا تبجيلاً وتكريماً للمرأة في عيدها العالمي، وقد عملنا على افتتاح المعرض في هذا اليوم أيضاً استذكاراً لرحيل الفنان محمد شيخو.

هذه الأعمال الفنية هي من نتاجات المعلمين، والدعوة كانت عامة لكافة المؤسسات، وقد شاركت في المعرض 35 لوحة فنية، عبّرت جميعها عن معاناة المرأة وانتصارها على الظلم والاضطهاد، وصوراً لمؤسس ثورة المرأة القائد عبد الله أوجلان".

وفي إطار الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بادر قسم المرأة في بلدية الشعب بناحية تل تمر إلى تزيين المراكز العامة والمرافق الرئيسة في الناحية.

هذا، وزُيِنت هذه المرافق بالأعلام ويافطة كبيرة عُلقت في دوار قنديل، حملت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، بالإضافة إلى تغيير طلاء دوار آخر، وسط السوق وتزيين عدد من المرافق الأخرى.

وفي السياق ذاته، زار مؤتمر ستار عدداً من الحواجز في مداخل ومخارج الناحية ليقدم الورود والهدايا لقوى الأمن الداخلي ويشكرهم على الجهود التي يبذلونها.

من جانبه، قام مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بزيارة مؤسسات الناحية والمؤسسات العسكرية لتهنئتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتقديم الورود لها.

كوباني

في سياق الفعاليات التي تأتي تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، نظم مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، احتفالية فنية في ناحية صرين، بمناسبة حلول 8 آذار.

وأقيمت الاحتفالية التي نظمها المجلس في مركز الثقافة والفن في ناحية صرين، بحضور العشرات من النساء.

وقبل البدء بالاحتفالية، وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت أحلام العلي بياناً باسم مجلس حزب سوريا المستقبل، أشاد بهذا "اليوم العظيم".

ومجّد بيان مجلس حزب سوريا المستقبل في ناحية صرين، يوم 8 آذار، باعتباره من أهم الخطوات التي حققتها المرأة في العالم بكل أطيافها وعلى تنوع ثقافاتها.

ولفت إلى أن 8 آذار هو ثمرة نضال المرأة عبر التاريخ ضد الذهنية الذكورية، وشعلة النضال التي لن تنطفئ يوماً، مستشهداً بثورة روج آفا، التي امتدت إلى شمال وشرق سوريا وكافة سوريا، حيث قادت المرأة هذه الثورة واتسمت بطابعها الخاص، واستطاعت من خلال الثورة إظهار قدراتها بأن تكون الأم والقيادية، والسياسية والدبلوماسية في آن واحد، وعلى إثر ذلك عُرفت الثورة في شمال وشرق سوريا بـ "ثورة المرأة"؛ فكانت نموذجاً يحتذى به وطليعة لجميع النساء من الكرد والعرب، والآشوريين، والسريان، والشركس، والأرمن والإيزيديين".

وتعهد مجلس حزب سوريا المستقبل في ختام بيانه، بالمضي على خطا الشهداء، والحفاظ على الإرث التاريخي لمقاومة المرأة وتحويله إلى عصر الحرية، والعمل على إعادة كافة النساء النازحات والمهجّرات قسراً إلى أرضهن، ومن أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

هذا، وتخلل الحفل إلقاء بعض القصائد الشعرية المهداة إلى المرأة في عيدها، لتختتم بعدها الفعالية بتقديم عرض فني من قبل فرقة الهلال الذهبي التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية صرين.

(كروب/ي م)

ANHA