فعاليات متنوعة في ناحية تربه سبيه لاستقبال نوروز

تحت شعار "إيد بإيد نوروز أحلى من جديد" نظّمت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة بمشاركة نحو 100 متطوع، حملة لتنظيف محمية سد مزكفت في ناحية تربه سبيه التي سيقام فيها عيد نوروز.

وشملت الحملة تنظيف محيط السد الشمالي والجنوبي والأشجار لإظهار رونق جمالي لائق بعيد نوروز.

في السياق، نظّمت ثانوية بلدة معشوق في ناحية تربه سبيه حفلاً فنياً وترفيهياً لطلاب الثانوية بمشاركة أهالي الطلبة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي الإداري في الثانوية، زانا موسى، كلمة بارك فيها أعياد نوروز على الشعب الكردي وأكد أن عيد نوروز شعلة انبثاق الحرية تتجلى اليوم في ثورة شمال وشرق سوريا من خلال الحياة التشاركية الديمقراطية التي تعيشها المكونات.

بعدها قدّم طلاب الثانوية عروضاً غنائية ومسرحية، ليختتم الحفل بإشعال شعلة نوروز.

(ف)

ANHA