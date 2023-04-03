فعاليات متنوعة في مقاطعة قامشلو بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان والذي يصادف الـ 4 نيسان، عم اليوم، مقاطعة قامشلو، عدّة فعاليات متنوعة.

تجمع أهالي قامشلو ولجنة الفعاليات المؤلفة من "مؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس مدينة قامشلو ومجلس عوائل الشهداء"، في حديقة الشهيد باران على الحزام الشمالي بالحي الغربي، وزرعوا 50 شجرة حراجية.

وتخلل الفعالية، كلمة لعضو مجلس عوائل الشهداء شمسي خان كلو، أكدت فيها أن القائد عبد الله أوجلان هو أمل لكافة شعوب العالم، وبفضل الشهداء ومقاومة الكريلا والمعتقلين انتشرت فلسفة القائد عبد الله أوجلان، وباتت تتطور ومثالاً يحتذى به في جميع اصقاع العالم.

وكما عاهد والد الشهيد باران، يوسف خشو بمواصلة النضال على فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان، في الفعالية ذاتها.

تل حميس

في سياق متصل، زرع أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في ناحية تل حميس 40 شجرة صنوبر داخل مزار الشهداء غرب الناحية، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

عامودا

وفي ناحية عامودا، وضمن حملة منصة المرأة الايكولوجية، وبمشاركة ذوي شهداء الأسلحة الكيماوية، التي استخدمتها تركيا ضد الكريلا في مناطق الدفاع مديا، افتتحت حديقة الشهيدة اذار جيا، في بلدة توبز التابعة للناحية.

والشهيدة أذار جيا (الاسم الحقيقي جاندا إسماعيل)، استشهدت في الـ 5 من تشرين الثاني 2022 مع عشرة من رفاقها في شيلادزي في باشور (جنوب كردستان)، إثر استعمال الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع مديا.

ورفع المشاركون في مراسم الافتتاح صور شهداء الأسلحة الكيمياوي، كما قاموا بزراعة 400 شجرة فواكه وحراجية.

وبحسب المنصة، تأتي افتتاح الحديقة لمجابهة سياسات الدولة التركية المحتلة في تخريب البيئة واستخدام الاسلحة الكيمياوية ضد الشعب الكردي.

كما شهدت الناحية بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان نشاطات مختلفة، كزيارة مؤتمر ستار لعوائل الشهداء وتقديم كتب ومرافعات القائد عبدالله اوجلان لهم، ومباركة هذا اليوم على جميع مكونات الناحية، وسط تأكيد العوائل بتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

تربه سبيه

نظم مؤتمر ستار وقوات الحماية الجوهرية في ناحية تربه سبيه اجتماع جماهيري للحديث عن ميلاد القائد عبد الله اوجلان، حضره العشرات من أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

وعرض خلال الاجتماع الذي نظم في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه سنفزيون تضمن مقتطفات من مسيرة القائد عبد الله أوجلان وصوره.

وبعد انتهاء السنفزيون، أكدت الرئيسية المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه هدية شمو، أن القائد عبد الله اوجلان ناضل من أجل جميع الشعوب وطالب بحريتهم.

ونوهت أن النضال الذي قام بها القائد عبدالله اوجلان من أجل حرية المرأة اصبح رمزاً من رموز الحرية في العالم عبر شعار" jin jiyan azadi ".

ديرك

أما في مدينة ديرك، نظم مؤتمر ستار محاضرة للتعريف بسيرة نضال القائد عبدالله أوجلان، حضرها العشرات من الإداريات والعضوات في مؤتمر ستار، وممثلين عن المؤسسات المدنية.

المحاضرة ألقيت من قبل برفين علي عضوة مؤتمر ستار في ديرك، وأوضحت: "أن فكر وفلسفة القائد جعل من الظلام نوراً، وسعى من خلال فكره لتحرير الشعوب في العالم والشرق الأوسط". واصفة ثورة شمال وشرق سوريا أنها: "لوحة جميلة موحدة محررة من الذهنية السلطوية بفضل القائد أوجلان".

(كروب/آ)

ANHA