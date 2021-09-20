فعاليات متنوعة في المنطقة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 18 لتأسيس PYD

قُرِئ بيان ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو أمام مبنى الحزب، من قبل إداري المكتب التنظيمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد الأحمد، وبمشاركة أسر الشهداء وإداريي الحزب.

وهنأ أحمد الأحمد في البيان، الذكرى السنوية لتأسيس الحزب على عموم شعوب شمال وشرق سوريا، مؤكداً أنهم في الحزب يقيّمون وضعهم وفق مبادى هذه الثورة "وأن نجعل من هذه المناسبة فرصة لنعيد النظر في أنفسنا"، مجدداً العهد بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

وأشاد البيان بدور المرأة قائلاً: "أثبت نضالنا أننا ماضون في انتهاج الخط الثالث، بالاعتماد على المرأة الحرة ومشاركتها في كافة المجالات، وفي دورها الريادي؛ حيث استطاعت مكونات شمال وشرق سوريا، أن تحقق نموذجاً من إدارة ذاتية ديمقراطية، يمكن أن تكون مثالاً لحل سوري دائم يحقق الاستقرار والعيش المشترك لكل السوريين".

حزب الاتحاد الديمقراطي انبثق من هوية المجتمع السوري

أما في ناحية عامودا، التابعة لمقاطعة قامشلو، فقد قرئ البيان من قبل عضوة الحزب، نسرين باشو، وجاء فيه: "إن حزب الاتحاد الديمقراطي، لعب دوراً هاماً منذ تأسيسه في سبيل تمثيل كافة الشعب السوري، وناضل من أجل التقاء جميع مكونات الشعب السوري، كونه انبثق من هوية المجتمع السوري".

وأكد البيان: "لقد انطلق الحزب ليفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي، هادفاً إلى بناء مستقبل أفضل وتجاوز كل صعاب العمل السياسي وتحدياته".

مضيفاً بأن "الحزب عمل داخل الوطن على توحيد الرؤى السياسية لإنهاء الاحتلال التركي وتطهير المجتمع من التنظيمات الإرهابية، وتعزيز حالة الاستقرار والوفاق الوطني، مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وترصيص الصفوف وفتح المجال أمام الطاقات الشابة".

واختتم البيان مشدداً على ضرورة استمرار النضال من أجل ترسيخ الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتأكيد على طرد الاحتلال التركي وعودة أبناء الشعوب إلى مناطقهم وديارهم، مبيناً: "سنعمل على أن نكون صوتاً واحداً لجميع شعوب سوريا".

'هذا الحزب منارة فكرية لمجتمعنا'

وفي المناسبة ذاتها، أقام حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، احتفالية في مخيم سردم في قرية تل سوسين في مقاطعة الشهباء، تحت شعار "بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال ونطور الإدارة الذاتية ونبني سوريا الديمقراطية".

هذا وقد حضر الاحتفالية العشرات من الأهالي بالإضافة إلى ممثلي الإدارة الذاتية، مؤتمر ستار، ووجهاء العشائر في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، جيان كل دادو، كلمة هنّأت فيها ذكرى تأسيس الحزب، وقالت: "هذا الحزب منارة فكرية لمجتمعنا، لذلك نهنئ ذكرى تأسيسه علينا جميعاً".

ومن جهتها، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس الحزب على الشعب وقالت: "نهنئ القائد عبد الله أوجلان والشعب بذكرى تأسيس حزبنا".

وأكدت عائشة حسو أنه "لولا شهداؤنا الأبرار لما وصلنا إلى هذا اليوم، هم الذين أناروا درب نضالنا وأفدوا بأرواحهم في سبيل حماية المكتسبات"، وأثنت على دور الأمهات في استمرار النضال وتصعيده، إذ قالت: "لولا أمّهاتنا اللواتي ضحّين بفلذات أكبادهنّ، لما كنا قادرين على مواصلة العمل والنضال، فأمّهاتنا حمين الوطن بأرواح أبنائهن".

ومن جهتها تطرقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين، أليف محمد، إلى محاولاتهم في إفشال مخططات العدو، قائلة: "الأعداء لن يتمكنوا من خلال مخططاتهم أن يفقِدونا إرادتنا، ولو استخدموا كافة الطرق لأجل ذلك، فنحن قادرون على حماية أنفسنا".

وفي النهاية قدّم أعضاء من حركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، بعضاً من الأغاني الثورية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(آ)

ANHA