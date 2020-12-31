فعاليات متنوعة ضمن احتفالية أقيمت في الشهباء بمناسبة رأس السنة

وشارك بالاحتفالية العشرات من اعضاء وعضوات المؤسسات المدنية لمقاطعة الشهباء، وذلك في صالة الثقافة والفن (أخين ولات) بناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وزينت الصالة بصور الشهداء وصور القائد عبد الله اوجلان، وصور للفن واللباس والتراث الفلكلوري الكردي، وعلقت لافتات كتبت عليها "بكسر العزلة عن القائد عبد الله اوجلان وتكاتف الشعوب نضمن مجتمع ديمقراطي متقدم"، " ثورة كردستان اساس الثورة في الشرق الاوسط".

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الاداري في لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء عبد العزيز كوسا هنأ فيها كافة الحضور والمكونات المتعايشة في مقاطعة الشهباء، وتمنى بالعام الجديد ان يحل السلام والامان وتحرير كافة الاراضي المحتلة وعودة المهجرين إلى ديارهم.

تلاها تقديم فقرة "الحكواتي" الذي ألقى رواية تتحدث عن نشأة الكون، وظهور الأديان واختلاف وتنوع الأديان وشعوب العالم.

ثم قدم عبد العزيز كوسا عدة فقرات غنائية كردية منوعة وسط تفاعل الحضور.

تلاها تقديم فرقة الشهيد بروسك عروض مختلفة للرقص والدبكة الكردية.

ومن ثم ألقت الطفلة ديانا الحسين مع عضو لجنة الثقافة والفن أحمد سلامة فقرتي شعر، تحكي عن طفلة مضطهدة تروي قصة كافة اطفال سوريا، والقصيدة الثانية تتحدث عن الشعب الكردي وبالأخص الايزيديين ومآسيهم.

ثم قدمت فرقة الشهيد "دلشير كفر ناصح" من المكون العربي لمقاطعة الشهباء، دبكات تعبر عن ثقافتهم وتراثهم العربي.

استكمالا لسلسلة الحكواتي عن الاديان التي كانت بغابر الازمان، تابع الحكواتي قصته عن الغرب والاغريق وكيف بدأت نشأة الارض وآلهتهم واديانهم آنذاك، ثم روى قصة اخرى بعنوان (العبادة) تحكي عن عبادة الآلة في تلك الأزمان.

ثم قدمت فرقة آوازي شهبا فقرة غنائية مشتركة للأغاني الثورية.

تلاها عرضت فرقة شهباء مسرحية تحكي الازمة وهجرة السكان من مكان لأخر، تحت عنوان (شجرة الخريف).

وبختام الحفلة قدمت فرقة الشهيد جوان كفر نايا اغاني تبرز الثقافة العربية، بالإضافة الى الاغاني الثورية العربية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة بمشاركة الحضور.

(ل ش/ل)

ANHA