فعاليات متفرقة مطالبة بالإفراج عن القائد أوجلان في إقليم الجزيرة

شهدت مدينتا الحسكة قامشلو وعدد من نواحيهما، اليوم الإثنين، فعاليات ونشاطات مختلفة منددة بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط/فبراير عام 1999، شملت "محاضرات وعروض سنفزيونية، والإدلاء ببيانات"، حول التعريف بنضال القائد أوجلان وأفكاره، شرح المؤامرة الدولية وأبعادها وأهداف الدول المتآمرة.

سنفزيون وبيان في الحسكة

في السياق؛ نظم مجلس مقاطعة الحسكة، عرضاً سنفزيوناً، في مركز الثقافة والفن، حضره حشد من الأهالي.

وتناول العرض مسيرة القائد عبد الله أوجلان، وسرد حيثيات المؤامرة، وذكرت الأطراف المتآمرة والخطة الاستخباراتية التي استهدفته، والعزلة التي لا تزال مستمرة ضده، وبعض من مقتطفات لقائه برفاقه في حركة حرية كردستان، وخطاباته لأهالي شمال وشرق سوريا في دمشق قبل خروجه من البلاد.

وفي التوقيت نفسه أدلت حركة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام، طالبت فيه بالإفراج عن القائد أوجلان، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية مسؤولياتها، ومحاكمة دولة الاحتلال التركي على جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية.

وقال البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في حركة الهلال الذهبي، خلات خضر: "كل مجتمع لديه تاريخ، ويعرف عن موزبوتاميا أن من أقدم شعوبها هو الشعب الكردي، دائماً أعداء الكرد حاربوهم بطرق وأساليب مختلفة، وحاولوا القضاء على ثوراتهم، ومن بين تلك الطرق والأساليب استهداف القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف "حاولوا من خلال استهداف شخص القائد في الـ15 من شباط عام 1999، إنهاء حركة حرية كردستان، لكن التفاف الشعوب حول فكر القائد حال دون القضاء على هذه الحركة، على العكس فقد أسهم في تحولها إلى حركة عالمية، ومثال على ذلك توجه آلاف الأوربيين والغرب صوب الجبال الحرة وانخراطهم في الحركة".

وأكد البيان أن ما يشهده القائد عبد الله أوجلان من عزلة مفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي في سجن إمرالي، هي نتاج فشلها في القضاء على أفكاره وحركة حرية كردستان، مشيراً إلى استمرار المؤامرة ضد حركة حرية كردستان والتي تجلت في مجزرة باريس، وتتجلى في الإبادة السياسية المستمرة ضد السياسيين الكرد في باكور كردستان، واستهدافهم.

وزاد البيان "كذلك تتجلى عبر استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، المناطق التي استمدت من أفكار القائد أوجلان طريقها في إدارة شؤونها".

ولفت البيان أن أهالي شمال وشرق سوريا بكل قدرتهم وطاقتهم سيستمرون في النضال والمقاومة في وجه المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وأفكاره، مطالباً المجتمع والمنظمات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها في إطلاق سراح القائد أوجلان، ومحاكمة دولة الاحتلال التركي على جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية.

محاضرة في الهول

وفي السياق نفسه، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ناحية الهول، محاضرة تعريفية بالقائد عبد الله أوجلان، ومنددة بالمؤامرة الدولية التي استهدفته في الـ15 من شباط/فبراير 1999، إلى جانب عرض سنفزيون.

حضر الفعالية التي نُظِمت في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في ناحية الهول شرق مدينة الحسكة، العشرات من الأهالي وأعضاء الحزب.

بدأت الفعالية بإلقاء عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، تلي أحمد، المحاضرة التي تمحورت حول "قضية اختطاف القائد عبد الله أوجلان، وتسليمه إلى دولة الاحتلال التركي، وأسباب اللجوء إلى هذه المؤامرة التي تعد غيض من فيض المؤامرات والفتن التي تحيكها قوى الهيمنة الرأسمالية ضد إرادة الشعوب وثوارها ومفكريها وقاداتها.

تطرقت المحاضرة إلى الدول والأطراف المشاركة في المؤامرة، بناء على اعترافات لدولة الاحتلال التركي التي كشفت لاحقاً عن الأطراف المشاركة، ومنها "الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، والأميركية، والبريطانية، والكينية، واليونانية، والتركية".

وكما عرّف أحمد خلال المحاضرة بالقائد أوجلان البيئة والظروف التي نشأ فيها القائد والأسباب التي دفعته إلى تأسيس حزب العمال الكردستاني، والصعوبات التي واجهها الحزب في تركيا، كما لفت إلى محاولات وأساليب استهداف القائد.

ليعرض بعدها سنفزيون في إطار المحاضرة، استمر لمدة 26 دقيقة.

مظاهرة في قامشلو

تحت شعار "تسقط مؤامرة 15 شباط"، خرجت اليوم حركة الطلبة الديمقراطيين، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وذلك في مدينة قامشلو.

انطلقت المظاهرة من دوار منير حبيب، صوب دوار الشهيد روبار قامشلو، وسط ترديد الشعارات التي تستنكر المؤامرة الدولية، وتحيي مقاومة القائد أوجلان في إمرالي، بالإضافة إلى رفع يافطات كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، وأعلام حركة الطلبة الديمقراطيين، وحركة الشبيبة الثورية السورية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد روبار، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، آمد محمود، أوضح فيها أنهم في حركة الشبيبة الثورية السورية وبالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة ينظمون منذ عدة أيام فعاليات مختلفة على مستوى بلدات وأحياء مدينة قامشلو، وذلك تنديداً بمؤامرة 15 شباط، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد.

أكد آمد "سنواصل فعالياتنا حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، ولن يتمكن المتآمرون من إبعادنا عن فكر وفلسفة القائد أوجلان، وبإرادتنا المستمدة من فكره سنفشل جميع المؤامرات والمخططات التي تحيكها الدول المهيمنة".

اجتماع جماهيري في تربه سبيه

في السياق ذاته، نظم مجلس ناحية تربه سبيه التابع لمقاطعة قامشلو، اجتماعاً جماهيرياً صباح اليوم، في صالة السياحي شمال الناحية، تمحور حول مخطط الاستخبارات الدولية والتركية لاختطاف القائد أوجلان.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون تطرق إلى حيثيات المؤامرة الدولية، ثم ألقت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، روزا تولهلدان، كلمة أوضحت خلالها أن المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان جرت بعد نقاشات مستفيضة بين الدول الأوربية التي تخاذلت أمام الشعب الكردي وسلمت قائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان إلى الدولة التركية الفاشية.

روزا تابعت قائلة: "الأفكار التي يدعو القائد عبد الله أوجلان إلى تطبيقها هي أن تعيش الشعوب بحرية ويكون لها الحق في تقرير مصيرها، لكن هذه الأفكار كانت ضد سياسات الدول الرجعية لهذا السبب تآمرت مع الدولة التركية".

وأكدت روزا تولهلدان "أن أفكار القائد عبدالله أوجلان انتشرت واليوم تسعى شعوب الشرق الأوسط إلى تطبيقها، لأنها الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسط"، وفي ختام حديثها دعت إلى تصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

بيان لمجلس المرأة الديني في مؤتمر الإسلام الديمقراطي

أدلى مجلس المرأة الديني في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، وملتقى أديان ومعتقدات مزبوياميا، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، مع حلول الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

البيان الذي قرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، هبة دبليس، استنكر المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وقال: "نستنكر ذكرى مرور 23 عاماً، على اعتقال القائد عبدالله أوجلان، القائد الذي أحيا قضية شعب اضطهد منذ زمن بعيد وقُسمت أراضيه على دول لم تعترف بهم يوماً ولم تعطهم حقوقهم الثقافية واللغوية بل حتى حرمتهم من الجنسية على أرضهم".

وأكد البيان أن القائد أوجلان "حمل على عاتقه هموم شعبه والدفاع عن أرضه سنين عديدة حتى نالت يد الغدر منه في تاريخ 15شباط/ فبراير 1999، حيث كان يوم حزن للكرد ومحبيه"، متابعاً "الدول المتآمرة ظنت أنه باعتقال القائد أوجلان سيتمكنون من إنهاء القضية" في إشارة إلى القضية الكردية.

البيان أوضح أن القائد عبد الله أوجلان معتقل جسدياً ولكنه طليق بأفكاره "فلسفة الأمة الديمقراطية التي أطلقها كانت الحل الأمثل لشعوب الشرق الأوسط وخاصة لنيل الشعب الكردي حقوقه على أرضه مع باقي أخوته من القوميات"، مضيفاً: " إنّهم يجهلون أن فكر التحرر المتجذر في المجتمع الكردي غير قابل للاعتقال بل يشبُّ بعد كل كارثة تلُّم به".

وطالب البيان باسم مؤتمر الإسلام الديمقراطي وملتقى أديان ومعتقدات مزوبوتاميا المنظمات الإنسانية ومنظمة حقوق الإنسان بتكثيف جهودهم لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

ANHA