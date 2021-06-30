فعاليات مختلفة بمناسبة الذكرى الـ 25 لاستشهاد المناضلة زيلان

تحت شعار " هلموا لمعركة الحرية "، نظّم مساء اليوم اتحاد المرأة الشابة بالرقة مراسم استذكار للشهيدة زيلان، وذلك في صالة التاج، بحضور ممثلات عن الإدارة الذاتية، ووجهاء عشائر المنطقة، وعضوات من قوى الأمن الداخلي، ممثلات عن حزب سوريا المستقبل ، إلى جانب العشرات من الأهالي.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت عدة كلمات من قبل عضوات مجلس المرأة في حي رميلة شيرين قواص وأمارة بوزان.

الكلمات بمجملها رحّبت بالحضور، وأشارت إلى أن: "هذا اليوم هو يوم تاريخي وبشكل خاص للمرأة ، وأن الشهيدة زيلان رسمت بعمليتها الفدائية طريقاً للحرية".

تلتها كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة ألقتها العضوة كوثر العلي حيث قالت: "باسم المرأة الشابة في الرقة نستذكر الرفيقة والمناضلة زيلان آلهة الحرية والإنسانية في ذكرى استشهادها الـ25، وهي أول عملية فدائية تمت بنجاح في قلب تركيا رداً على جرائمها الفاشية وممارساتها اللاإنسانية بحق الشعوب ليس الكرد فقط بل جميع مكونات المنطقة، لذا فإننا نعتبر الشهيدة زيلان ميراثنا النضالي".

تلتها كلمة باسم تجمع نساء زنوبيا ألقتها سميرة العلي وقالت: "هذا اليوم الذي سطر التاريخ فيه أعظم ملاحم البطولة والنضال ،فالشهيدة زيلان هي رمز لكل امرأة تناضل وتسير على هذا الدرب الذي أنارتهُ لنا، واستشهادها ولادة جديدة لشمس الحرية التي أشرقت بفضل تلك الشهيدات".

ثمّ اختتمت مراسم الاستذكار بتقديم عرض مسرحي يتمحور حول المسيرة النضالية للشهيدة زيلان.

الحسكة

استذكر مؤتمر ستار بمدينة الحسكة الشهيدة الفدائية زيلان في ذكرى استشهادها الـ 25 من خلال معرض لصور الشّهداء، وذلك في حديقة الخابور بحيّ تل حجر.

وحضر الفعالية أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية, وعضوات مؤتمر ستار، حيث تم تعليق صور لشهداء شهر حزيران, وصور الشهيدة زيلان, إضافة إلى أعلام مؤتمر ستار.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة رسالة الشهيدة زيلان باللغة العربية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار نداء الصالح.

ومن جانبها تحدّثت عضوة منسقية مؤتمر ستار وليدة بوطي، وقالت في مستهل حديثها: "الحرية التي نعيشها الآن هي من ميراث الشهيدة زيلان, وجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية وكرامة المجتمع".

وأكدت وليدة بوطي في نهاية حديثها على السير على خطا الشهيدة زيلان وجميع شهيدات وشهداء الحرية حتى الوصول إلى الحرية.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ عرض سنفزيون عن حياة الشّهيدة زيلان, ثمّ كرّم مؤتمر ستار الشّابات اللّواتي يحملن اسم الشهدة زيلان خلال الفعالية.

لتختتم بعدها فعالية الاستذكار بتقديم فرقة الشهيدة زيلان وفرقة تولهلدان التابعة لمركز الثقافة و الفن في منطقة الدرباسية مجموعة من الأغاني القومية والفلكلورية.

كوباني

ونظم اليوم, اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مسيرة بالمشاعل إحياءً للذكرى السنوية الـ 25 لاستشهاد الشهيدة زيلان.

انطلقت المسيرة من أمام ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني متجهة صوب ساحة الشهيد عكيد، حمل المشاركون خلالها لافتات كتب عليها "بنضال زيلان وسمايان سنحرر القائد, هلموا لحرب الحرية"، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا, والشهداء.

وبعد الوصول إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المشاركون في المسيرة دقيقة صمت، بعدها ألقت العضوة في المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات منال بوزان بياناً جاء في نصّه:

"بعد مضي25 عاماً على استشهاد الشهيدة زيلان في عملية فدائية ضد العدو, وكانت زيلان تحارب الاحتلال التركي الفاشي, واستشهدت في 30 حزيران وجعلت من نفسها كتلة من نار داخل العدوّ".

وأشار البيان إلى أنّ: "التضحية التي قدّمها الشعب الكردي في سبيل نيل إرادته لم تعجب الدول الفاشية، لذلك تسعى إلى القضاء على هذه الإرادة الحرة, ولكن الشهداء الكرد أكدوا عبر تاريخهم أنهم لن يرضوا بغير الحرية لشعبهم".

وطلب البيان في ختامه: " من الشبيبة الخروج للساحات، وأن يمتلكوا روح زيلان لأنّ الحرية لا تأتي بسهولة".

(كروب/إ)

ANHA