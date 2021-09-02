فعاليات مهرجان فن الطفل في رميلان تستمر في يومه الثاني

وتحت شعار" السلام يحلو بزينة الأطفال" تستمر فعاليات المهرجان الثاني لفن الطفل في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو بتقديم عروض فنية ومسرحية والذي نظمته حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وحركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا.

وحضر فعاليات المهرجان في يومه الثاني المئات من الأطفال من ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها وذويهم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني تقديم "فرقة أطفال السلام من تل كوجر عرضاً مسرحياً وفقرات غنائية، وفرقة الشهيدة ديلان من عامودا عرضاً للدبكة، وفرقة كوليلكين كردستاني من ديرك قدمت فقرة غنائية، وفرقة أمل من تل حميس قدمت عرضاً مسرحياً، وفرقة دحة من جزعة قدمت دبكات شعبية، وأما فرقة الشهيد دلكش من تربه سبيه وفرقة الشهيدة فيان من معشوق وفرقة عابري من عابري فقدمت فقرات غنائية".

وانتهت فعاليات اليوم الثاني بتقديم فرقة أطفال كرباوي مجموعة من الأغاني الفلكلورية.

(ك ع/ل)

ANHA