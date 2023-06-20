فعاليات مهرجان السلام الرابع للطفولة تنطلق في الطبقة

وحضر المهرجان في يومه الأول، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من أطفال وأهالي الطبقة، بالإضافة إلى 70طفل/ـة من المشاركين في المهرجان.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، افتتح بعدها المهرجان بعرض الرسوم والأعمال اليدوية التي عمل عليها الأطفال، تلاها تكريم والدة الطفلة ليمار، انعام محمد التي كانت قد شاركت في فعاليات المهرجان على مدار 3 أعوام الماضية، والتي فقدت حياتها إثر حادث سير العام المنصرم.



وألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة علي علايا كلمة هنأ من خلالها، بداية مهرجان السلام في عامه الرابع وقال: "يعد مهرجان السلام للطفولة من الأعمال المميزة للأطفال الذين عانوا طوال السنوات الماضية من الحروب والنزوح".

وأضاف: "إن إقامة وتنظيم مثل هذه الأعمال يساهم في تزويد الأطفال بالمعلومات والمفاهيم واكتسابهم بعض الاتجاهات والميول الفنية الصحيحة بما يتلاءم مع أعمارهم".



وبدورها قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى العوان: "إن الأعمال الجماعية والأنشطة الفنية بين الأطفال تساعد على نسج العلاقات بين بعضهم البعض وتطوير ثقافتهم بأنفسهم وربط الطفل بالبيئة المحيطة به وجعله يشعر بالمسؤولية من خلال عمله وأفكاره".

وأشارت هدى العوان إلى أن "مثل هذه المهرجانات تحقق للأطفال التسلية وتمتعهم وتعتبر وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية عنهم"، منوهة إلى أن "تصميم المهرجان وتنفيذه وفق حاجات الطفل يكون مفيداً له من حيث إثارة فضوله وعرض الأعمال بطريقة ممتعة وفقاً لعمره".

وتخلل فعاليات اليوم الأول تقديم عروض فنية من الغناء والمسرح والرقص الفلكلوري قدمتها فرق المركز الثقافي في مدينة الطبقة.

والجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية وسيتم تنظيمه يوم غد أيضاً في مسرح الشهيد مثنى عبد الكريم، واليوم الثالث في بلدة الجرنية شمال غرب الطبقة، وفي اليوم الأخير سيتم تنظيم المهرجان في بلدة الصفصاف شرق الطبقة.

(س ك/خ)

ANHA