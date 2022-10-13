انطلقت فعاليات مهرجان "الشهيد باور آكر" بدورته الثالثة في مدينة كوباني يوم أمس الأربعاء، تحت شعار "بروح كريلا الفدائية صعدوا الثقافة الثورية واضمنوا حرية القائد آبو".

وشارك في المهرجان العديد من الفرق الفنية قدمت من مدن الرقة، ومنبج، بالإضافة لفرق فنية من مدينة كوباني.

وفي يومه الثاني بدأ المهرجان بمسابقات رياضية كالجري، وركوب الدراجات الهوائية، تلتها فقرات فنية حيث قدم المطرب الشعبي شيخ نبي باقي خدو باقة من الأغاني، تلاها عرض مسرحي قدمته فرق مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

لينتهي المهرجان بالدبكات التي عقدت على وقع الأغاني الكردية الثورية، وصدى الهتافات القادمة من حناجر الشبيبة "لا حياة بدون القائد، والمقاومة هي الحياة".

يذكر أن الشهيد باور آكر هو أحمد أكيوز، استشهد في الـ13 من شهر تشرين الأول في قرية حويجة بمقاطعة كري سبي، أثناء تصديه لهجوم دولة الاحتلال التركي على المقاطعة عام 2019، وتكريماً لتضحياته أطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية مهرجاناً باسمه في إقليم الفرات بمدينة كوباني.

(ن ك/سـ)

ANHA