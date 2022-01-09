فعاليات مدنية وسياسية تستنكر الهجمات على كوباني وتؤكد: المجتمع الدولي شريك في جرائم تركيا

وأصدرت فعاليات ومنظمات سياسية ومدنية اليوم الأحد، بيانات كتابية إلى الرأي العام ، أدانت الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا.

حزب الخضر الديمقراطي

أصدر مجلس حزب الخضر الديمقراطي، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"تواصل الدولة التركية المارقة سفك دماء شعبنا بمختلف الطرق، للتعبير عن كراهيتها للشعوب التواقة للحرية، والتنفيس عن أزماتها الداخلية، وفشل مخططاتها المتتالية ضد الإدارة الذاتية، وانتقاماً لهزيمة حليفها الإرهابي داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، وفي رمزية مدينة كوباني على الخصوص.

ونتيجة لذلك تجدد الدولة التركية المحتلة عدوانها على مناطقنا الآمنة. حيث استُهدفت مجدداً بالقصف المدفعي وطائرات الدرون، المدنيين في مركز مدينة كوباني والقرى المرتبطة بها، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على تغاضي القوى الضامنة للاتفاقات، عن مثل هذه الجرائم التي تفعلها الدولة التركية المارقة بحق شعبنا، وصمتهم يؤكد ذلك.

لذا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الضامنة للقيام بواجباتها بمنع الدولة التركية من القيام بجرائمها ضد شعبنا الآمن، وإلا فهي شريكة في جرائم هذه الدولة المارقة.

إننا في حزب الخضر الديمقراطي إذ ندين بأشد العبارات، جرائم الدولة التركية ضد شعبنا. فإننا نؤكد في الوقت ذاته متابعة نضالنا لأجل تحرير أراضينا المحتلة ودحر دولة الاحتلال وأذنابها. كما نؤكد التفافنا حول قوات سوريا الديمقراطية ودفاعنا عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وسنواصل تقديم الوثائق التي تدين الدولة التركية لكي تحاكم على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا".

مجلس مقاطعة كري سبي

من جانبه أيضاً حمّل مجلس مقاطعة كري سبي المجتمع الدولي و"الضامن" الروسي مسؤولية العدوان التركي السافر الذي طال يوم أمس مركز مدينة كوباني وريفها، مؤكداً أن دولة الاحتلال تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان في بيان ألقي في ساحة المقاطعة بناحية عين عيسى، من قبل الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في المقاطعة، عكيد بوزان، بحضور العشرات من أعضاء لجان ومؤسسات مجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، الهجمات.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في حماية المواطنين والضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها بحقهم تفادياً لإزهاق المزيد من الأرواح.

مجلس ناحية تل براك

في السياق ذاته، أدلى مجلس ناحية تل براك التابع لمقاطعة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من أمام المركز الثقافي غرب ناحية تل براك، من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية، أمينة خليف.

وقال البيان: "مجزرة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في كوباني وزركان وقراها حيث حرب الإبادة التي يمارسها المحتل التركي ومرتزقته التي تهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي وخلق الفوضى أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والقوى الكبرى".

داعياً الدول "الضامنة" إلى القيام بواجبها حيال هذه الهجمات، وقال: "نطالب المجتمع الدولي والقوى الضامنة (روسيا وأميركا) بالخروج عن صمتهم والوقوف أمام الاحتلال التركي وتنظيماته الإرهابية التي تشكل الخطر الأكبر على العالم أجمع"، واختتم البيان بتحية إجلال للمقاتلين في الجبهات وبالهتافات التي مجدت الشهادة والشهداء.

يشار إلى أن دولة الاحتلال التركي استهدفت يوم أمس السبت، مركز مدينة كوباني وريفها الشرقي، مما أسفر عن استشهاد مواطن من قرية خانى وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال.

مجلس حزب سوريا المستقبل ومجالس الشعب في الرقة

كما نظم مجلس حزب سوريا المستقبل ومجالس الشعب في الرقة وقفة تضامنية استنكاراً لجرائم الاحتلال التركي، وذلك في ساحة الساعة وسط المدينة، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء المجالس، رافعين أعلام حزب سوريا المستقبل وصور الشهداء الأطفال الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال التركي على زركان وكوباني.

ليقف المحتجون دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ثم ألقي ببيانان منفصلان الأول باسم حزب سوريا المستقبل ألقته نائبة مجلس الحزب فرع الرقة، زليخة عبدي، والثاني باسم مجالس الشعب في الرقة، ألقته الإدارية هدى الإبراهيم.

وأعرب حزب سوريا المستقبل في بيانه عن إدانته "وبشدة العمل الوحشي الجبان الذي ارتكبته الدولة التركية بالقصف الممنهج على المناطق الحدودية في مدينة كوباني والذي يتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية السابعة لتحرير المدينة من أيادي إرهابي داعش والذي يدل على مدى ذهنية الجريمة والوحشية التي تتحلى بها تركيا الأردغانية".

مبيّناً أن "المشروع العثماني الظلامي لا يميز بين طفل أو شيخ أو امرأة"، وأوضح أن "هدفه بث الذعر والخوف في قلوب الناس الذين يتمتعون بحياة آمنة ومستقرة في ظل مشروع الإدارة الذاتية، وإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم".

كما لفت البيان الانتباه إلى القصف التركي الذي طال مسجداً في ناحية زركان في الربع الأخير من شهر كانون الأول المنصرم، مؤكداً أنه "جريمة تعتبر خرقاً للقانون الدولي وللاتفاقيات التي نسجتها أنقرة مع واشنطن وموسكو إبان احتلال تركيا لرأس العين وتل أبيض".

ودعا البيان القوى الوطنية للتكاتف والتلاحم والوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال التركي ومرتزقته وما يسمى "المجلس الوطني الكردي" الذي ساهم في احتلال مناطقنا والعبث باستقرارها، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والضامنيْن الروسي والأميركي بالتحرك الفوري.

فيما استنكرت مجالس شعب الرقة عبر بيانها الهجمات التركية، وقال: "تعد خرقاً قانونياً وأخلاقياً، فهذه الهجمات هي إعلان تركيا عن عدم اكتراثها بحياة الأهالي والمدنيين، وتصعيد خطير للغاية".

مضيفاً "نوكد أن هذه الهجمات لن تثني شعبنا عن نضاله الديمقراطي"، داعياً المنظمات الإنسانية والمحاكم القانونية الدولية بالضغط على الدولة التركية لوقف هجماتها باتخاذ موقف علني واضح وصريح حيال العدوان التركي غير المبرر، كما دعا "شعبنا إلى تصعيد النضال والمقاومة في كل لحظة" و "الخروج في مظاهرات منددة بالعدوان وفضح الدولة التركية وممارساتها عبر إيصال حقيقتها للعالم أجمع، في ظل الصمت الدولي حيال جرائمها"

(كروب/ س ر)

ANHA