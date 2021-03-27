شارك ،اليوم، حشد من أهالي ناحيتي تل كوجر وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو في خيمة الاعتصام المستمرة في يومها الرابع على التوالي، والتي نصبت في حديقة آري بحي السياحي تحت شِعار" حان وقت حريّة القائد أوجلان" في مدينة قامشلو.

وخلال فعاليّة اليوم، تحدّث عضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، بيشروج جوهري، وأشار إلى أنّ الدولة الرأسمالية لا تريد أن تحقق الديمقراطية في المنطقة، وقال: "يخلقون الأزمات في سوريا والعراق وبسببها تُعاني شعوب المنطقة من مشاكل كثيرة ما زالت مستمرة".

جوهر أضاف إنّ كافّة الأزمات في المنطقة سببها التأثيرات السلبية التي خلفّها الاحتلال في المنطقة، والتي حاولت التفريق بين المكونات، وأضاف" فلسفة القائد عبد الله اوجلان تستند إلى تحقيق الوحدة بين شعوب المنطقة".

وأكّد إنّ الدولة التركية تستهدف شعوب الشرق الأوسط من خلال شخص القائد أوجلان.

وفي كلمة لها، وصفت عضوة مجلس ناحية تل كوجر، ممارسات الدولة التركية بحق القائد بالإرهابية، وندّدت بالتكتُّم التركي حول الإفصاح عن معلومات حول صحة أوجلان.

وبدروها طالبت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، السماح بإجراء اللقاء المباشر مع القائد في سجن إمرالي وتحقيق حريته.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام لغاية 28 آذار الجاري .

ANHA