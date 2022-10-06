زار اليوم وفد من الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ومجلس مقاطعة الحسكة خيمة الاعتصام التي نصبت في مدينة الحسكة للتنديد باستهداف واغتيال الناشطة "ناكهان أكارسال" جراء هجوم مسلح في مدينة السليمانية.

وضم الوفد كلاً من رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو، والرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم روهات خليل، والرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة مها شابو.

وألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو كلمة، قالت فيها: "نستذكر اليوم الشهيدتين ناكهان أكارسال وزينب محمد وجميع شهداء الحرية وننحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق أهداف هذه الثورة".

وعاهدت رئيسة هيئة المرأة أفين باشو على مواصلة النضال حتى "آخر قطرة دم ورفع اسم المرأة عالياً ونيل حياة حرة كريمة".

واختتمت فعاليات خيمة الاعتصام بقراءة بيان من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار بمدينة الحسكة ليلاف حسين.

وذكر البيان أن فعالية خيمة الاعتصام المنددة بالهجمات التي تستهدف شخص النساء ستنتهي اليوم، لكن النضال متواصل ضد هذه الهجمات.

وأضاف البيان " بمقاومة جميع الشهيدات اللواتي كن منارة ومثالاً يحتذى به في ثورة روج آفا، الثورة التي عرفت باسم ثورة المرأة، لا أحد يستطيع أن يكسر إرادة المرأة الحرة ويقف في وجهها".

وانتقد البيان صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية " حيال الممارسات اللاأخلاقية الوحشية التي تمارس بحق النساء".

واختتم البيان بالقول "سنواصل لحين إيصال صوتنا لجميع العالم، ولحين إيقاف هذه الهجمات والاستهدافات بحق النساء، وسيبقى شعارنا " المرأة حياة حرة".

وانتهت فعالية خيمة الاعتصام بترديد شعار" المرأة حياة حرية".

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