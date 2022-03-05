فعاليات فنية وعروض مسرحية في مقاطعة قامشلو بمناسبة 8 آذار

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بمناسبة حلول 8 آذار، نظّمت منظمة نودم للتأهيل والتنمية لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم فعالية فنية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حديقة القراءة في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

بدأت الفعالية التي حضرها أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة بإلقاء كلمة من قبل الإدارية في منظمة نودم، جيهان سعدو، هنّأت فيها اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم ألقت الشاعرة، روكن سلو، قصيدة أشادت من خلالها بدور المرأة وتضحياتها خلال ثورة شمال وشرق سوريا.

تخلل الفعالية تقديم عروض موسيقية إلى جانب تنظيم ألعاب ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة، واختتمت الفعالية بعقد حلقات الدبكة.

تربه سبيه وجل آغا

وشهدت ناحيتا تربه سبيه وجل آغا العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث نظم أهالي بلدتي معشوق وأبو فرع حفلة فنية بهذه المناسبة على سد معشوق.

الاحتفالية بدأت بإلقاء الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة معشوق، منتهى خليل، كلمة أكدت فيها أن النساء في شمال وشرق سوريا استطعن دحر الإرهاب وحماية كافة النساء عبر تنظيم صفوفهن في وحدات حماية المرأة.

بدورها، أشارت الإدارية في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، مرادي المحمد، إلى أن مكونات شمال وشرق سوريا استطاعت حماية مكتسبات الثورة بتكاتفها، مشيدة بدور المرأة في المنطقة وخلق نموذج فريد من التعايش المشترك والسلم الأهلي.

كما افتتح مكتب المرأة في بلدية الشعب في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه روضة للأطفال، باسم الشهيدة "زوزان جودي" التي استشهدت في جبال كردستان. بحضور العشرات من أهالي البلدة وأعضاء المؤسسات المدنية.

الافتتاح بدأ بقص شريط الافتتاح من قبل عائشة تمر والدة الشهيدتين زوزان جودي وتولهلدان رامان.

بعدها ألقت شقيقة الشهيدتين زوزان وتولهلدان، أفين تمر كلمة باركت فيها اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء وخاصة على المناضلات اللواتي أصبحن طليعة لنضال المرأة الحرة. مؤكدة على مواصلة النضال على خطا شقيقتيها من أجل حرية شعوب المنطقة".

بدوره، بارك عم الشهيدتين زوزان وتولهلدان، محمد بشير تمر نضال المرأة الكردستانية، وأكد أنها أصحبت رمزاً لحرية المرأة في العالم أجمع بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان.

جل آغا

في سياق متصل، نظّم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا محاضرة لرجال الناحية، في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جل آغا، خليل مجيد، محاضرة، أكد فيها أن نضال المرأة مستمر منذ عقود ضد السياسات والممارسات التي تسعى لتقييد حريتها والسيطرة على المجتمع من خلال السيطرة على المرأة.

أوضح خليل مجيد أن المرأة في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط استطاعت كسر القيود والانضمام إلى الثورة وتحرير المئات من النساء من أيدي المجموعات "الإرهابية" والمشاركة بشكل ريادي في إدارة المجتمع والمؤسسات بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي نادى وناضل من أجل حرية المرأة.

كركي لكي

كما نظّمت لجنة المرأة في مجلس الشعب في بلدة مصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي، معرضاً تراثياً تضمن لوحات فنية وأعمال يدوية مصنوعة من الخرز والنسيج بالإضافة إلى عرض الأزياء الفلكلورية الكردية.

بدأت مراسم افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم هنّأت الإدارية في لجنة المرأة في مجلس الشعب في بلدة مصطفاوية، فاطمة شيخو، يوم 8 آذار على كافة النساء وعلى ذوي الشهداء.

وأشادت فاطمة بمقاومة ونضال المرأة واعتبرت اليوم العالمي للمرأة "يوم انتصار كافة النساء".

في ختام المراسم قصت شريط الافتتاح زوجة الشهيد سرخبون المقاتل في صفوف قوات سوريا ديمقراطية، أمينة فرحو ووالدة الشهيدة بسنة المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، زلفا بدرو، وسط ترديد الشعارات التي تحيي نضال ومقاومة المرأة.

ديرك

أما في مدينة ديرك، فنظّمت إدارة ثانوية الشهيد عمر سرخبون حفلاً غنائياً لطلبة المدرسة، في بلدة خانا سري. تخلله عروض مسرحية وعقد حلقات الدبكة الفلكورية الخاصة بمنطقة كوجرات، كما قدمت فرقة الشهيد عمر من المكون العربي عدّة فقرات غنائية وفلكلورية خاصة بالمكون العربي في المنطقة.

الفقرات الغنائية والمسرحيات التي قدمت ولاقت تفاعلاً كبيراً، ركزت على واقع المرأة وتعرضها للظلم والاضطهاد، ودور المرأة ونضالها ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية وثورة شمال وشرق سوريا.

بدره قدم مؤتمر ستار في مدينة ديرك دروعاً تذكارية لوحدات حماية المرأة وقوى الامن الداخلي- المرأة.

(آ)

ANHA