فعاليات فنية في حلب دعماً لمقاومة الكريلا

تستمر الفعاليات المساندة والداعمة لمقاومة قوات الكريلا الذين يتصدون لهجمات الاحتلال التركي ومسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق زاب وآفاشين وماتنيا بباشور كردستان.

وفي هذا الإطار أقيمت فعالية فنية للرقص الفلكلوري نظمتها حركة الهلال الذهبي بالقسم الشرقي في حي الشيخ مقصود بمدنية حلب، دعماً لمقاومة قوات الكريلا.

كما رفعت عضوات الحركة في الفعالية عدد من لوحات كتب عليهما "لنخرج الاحتلال من أراضي كردستان، لا لخيانة البرزاني، لا لقتل النساء".

وقدمت فرقة أزهار المستقبل للرقص التابعة لحركة الهلال الذهبي، عدد من الرقصات الفلكلورية والعفرينية وسط تصفيق الحضور.

(ع س/ل)

ANHA