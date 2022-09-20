فعاليات بمناسبة الذكرى الـ 19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

يصادف اليوم، الذكرى السنوية 19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وبهذه المناسبة نظّم الحزب فعاليات في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حضرها العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية.

في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء وخلال احتفالية، ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أسعد منّان كلمة، استهلها بمباركة ذكرى تأسيس الحزب، مُشيداً بالدور الريادي لشهداء الحزب ونضالهم ومستذكراً ذكراهم.

وقال منّان "مرّ على تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) 19عاماً من الكدّ والكفاح والنضال، أبداها أعضاء الحزب الرياديين، وقد ظهر خلال هذه الفترة الكثير من العوائق أمام عمل الحزب والهجمات الساعية لإنهائه، حيث كان الحزب الهدف الأكبر للقوى الرأسمالية التي تعتبر الحزب وبرنامجه السياسي خطراً على مخططاتها، خاصة دولة الاحتلال التركي التي استهدفت الحزب بشتّى وسائلها".

أكّد منّان أن "حزب الاتحاد الديمقراطي استطاع خلال سنواته 19 تحقيق الكثير من المكتسبات لصالح الشعب، خاصة في سنوات الأزمة السورية، وذلك باتخاذه مبدأ الأمة الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية أساساً لعمله، كي تخدم أهداف الحزب مصالح الشعب".

بدوره، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء إبراهيم كنجو، كلمة؛ بارك فيها ذكرى تأسيس الحزب وأكّد أن للشهداء الدور الأساس في تأسيس الحزب وتطوّره على مدار 19 عاماً، مضيفاً "حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هو حزب الشهداء، لذلك فنحن، عوائل الشهداء مسؤولون عنه، ويقع على عاتقنا حماية مكتسباته بتصدينا لما يواجهه الحزب من هجمات من قِبل العدو".

ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار كولة محمد كلمة، أشارت فيها إلى الدور الريادي للمرأة في ثورة غرب (روج آفا) كردستان، وما قدّمته من تضحيات من سبيل تحقيق الحرية وحماية المجتمع من هجمات الإبادة، داعية إلى رفع وتيرة النضال بين صفوف المجتمع؛ للتصدي لمحاولات الاحتلال في القضاء على مشروع الأمّة الديمقراطية وثورة المرأة التي وصل صداها إلى العالم، من أجل تحقيق حياة حرّة وديمقراطية.

وفي السياق ذاته، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي رضوان خلف في تل تمر بمقاطعة الحسكة محاضرة، حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ومكونات المنطقة.

أشار خلالها إلى "الذكرى 19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وتاريخ الحزب، وقال "تحدثنا في البداية عن شهداء حزب الاتحاد الديمقراطي الرفيق أحمد حسيني والرفيقة شيلان عام 2004، ودورهما في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي".

منوهاً "في النهاية، تطرقنا إلى دور الحزب في توعية الجماهير من خلال فكر وفلسفة القائد والأمة الديمقراطية، ونشرها بين الشعوب".

وتابع "كذلك تحدثنا عن دور الحزب في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ودوره في الحماية، لأن الإدارة الذاتية تأسست ككيان سياسي، وكان بحاجة الى قوة تحميه".

في سياق متصل، افتتح حزب الاتحاد الديمقراطي مقراً جديداً له في ناحية عامودا مقاطعة قامشلو.

وخلال الافتتاح أكد الرئيس المشترك للحزب في عامودا؛ عادل ملا أمين، أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الحزب الرئيس الذي يعمل ويسعى إلى إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وهنأ الشعب الكردي بهذه المناسبة قائلاً "بالأساس وقبل انتفاضة قامشلو كانت هناك حاجة لتأسيس حزبٍ لحل القضية الكردية داخل سوريا. وقد عقد حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمره الأول في 20 أيلول عام 2003".

وتابع "لقد اعتبر النظام الحاكم؛ حزب الاتحاد الديمقراطي خطراً عليه، وكما يعلم رفاقنا أيضاً؛ استشهد عددٌ من رفاقنا كأبي جودي وسليمان دالاكي تحت تعذيب النظام السوري".

واختتم عادل ملا أمين حديثه "مثلما ناضلنا على خطا الشهداء، سنستجيب لنهج الشهداء من الآن فصاعداً أيضاً بأعمالنا ونشاطاتنا".

وباسم مجلس العلاقات في الإدارة الذاتية قال عمران ساروخان: "نأمل اتّخاذ خطوات أعظم من هذه، وفي الوقت ذاته نهنئ أهالي شمال وشرق سوريا جميعاً بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي".

(كروب/ ل م)

ANHA