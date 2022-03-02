فعاليات اليوم العالمي للمرأة مستمرة

احتفلت قوى الأمن الداخلي – المرأة، اليوم، في صالة ستار لايت الواقعة في حي الشقيف بمدينة حلب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور عضوات المؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، ومؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وزينت صالة الاحتفالية بصور شهيدات الحرية، وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوى الأمن الداخلي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم باركت عضوة مؤتمر ستار، موليدة سليمان، حلول يوم الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة، على جميع النساء في الشرق الأوسط، ومقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ).

أكدت موليدة على أهمية يوم الثامن من آذار للمرأة، وعدته يوماً عظيماً. مبينة دور القائد عبد الله أوجلان الكبير فيما حققته المرأة من مكتسبات.

واستذكرت نضال آلاف الشهيدات اللواتي تصدين لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش، من أمثال الشهيدة (بارين، وأفيستا، وآرين).

أما عضوة قوى الأمن الداخلي – المرأة، كلارا منان، فقالت إن الثامن من آذار انبثق من نضال آلاف النساء اللواتي احتججن على سوء الأوضاع المعيشية واللامساواة في الأجور وساعات العمل الطويلة.

في السياق ذاته، قدم مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الورود لعضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

فيما بادرت منسقية المرأة في الطبقة بتوزيع الورود والدروع على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والسياسية، شارك فيها العشرات من نساء مدينة الطبقة وممثلات عن مكاتب ولجان المرأة في المدينة وريفها.

وقدمت النساء دروعاً حملت شعار "إن قضية حرية المرأة هي مقياس الحرية في المجتمع" للمؤسسات ووزعت الورود على عضواتها، مهنئات ومباركات يوم تحرير المرأة من قيودها.

(كروب/ي م)

ANHA