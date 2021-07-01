فعاليات المهرجان السابع للقصة الكردية القصيرة تنطلق في قامشلو

وانطلق المهرجان السابع تحت شعار "القصة صرخة.. معرفة الذات وصدى"، في صالة زانا بمدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عزف مقطوعة موسيقية، وعرض مقاطع مسجلة لبعض الكتاب والفنانين الكرد في الخارج والذين هنؤوا بدورهم انعقاد المهرجان السابع للقصة الكردية القصيرة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شمال وشرق سوريا.

وحضر المهرجان نخبة من المثقفين والكتاب والشعراء، بالإضافة لعدد من أعضاء المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية.

ويشارك في المهرجان 24 كاتب/ـة من عموم كردستان، تم اختيارهم وفق الشروط والمضامين التي وضعها منظمو المهرجان، وبحسب رسالة القصة.

هذا، ووفق برنامج المهرجان فمن المقرر قراءة عدة قصص قصيرة كل يوم من أيام المهرجان على أن يستمر حتى الـ 5 من الشهر الجاري.

وبحسب البرنامج سَتُمنح في اليوم الأخير ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصص قصيرة.

وينظم اتحاد الكتاب الكرد- سوريا منذ عام 2014 مهرجاناً سنوياً لإحياء القصة القصيرة الكردية.

(ي م/ل)

ANHA