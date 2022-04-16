فعاليات اجتماعية وشعبية تقدم جملة مقترحات للجنة صياغة العقد الاجتماعي

عقد اليوم الاجتماع الثاني الذي تعقده لجنة صياغة العقد الاجتماعي لمناطق شمال وشرق سوريا، مع الفعاليات الاجتماعية ضمن مقاطعة الحسكة، وذلك في قاعة رشو بمدينة الحسكة، في إطار سلسلة اجتماعاتها ضمن المرحلة الثالثة، لشرح مسودة العقد الاجتماعي مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة آلدار خليل، أكرم محشوش، وجورجيت برصوم.

وتخلل الاجتماع إطلاع الرئاسات المشتركة وأعضاء المجالس والكومينات في أحياء مدينة الحسكة، وإداريي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، على مسودة العقد الاجتماعي المعدة من قبل اللجنة المصغرة، والاستفسار عن بعض المصطلحات المدرجة ضمن العقد، بعد أن قرئت كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة.

كما وأبدى المشاركون في الاجتماع العديد من المقترحات، عبر مداخلاتهم، لرفعها ونقلها كما جاءت عبر تقرير لاجتماع اللجنة عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة.

وشملت المقترحات والملاحظات "تخفيض نسبة الممثلين عن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية في مجلس الشعوب الديمقراطي ضمن إقليم شمال وشرق سوريا، وزيادة نسبة تمثيل المرأة لأكثر من 50 بالمئة".

وجاءت المقترحات في رد على المواد المدرجة في مسودة العقد الاجتماعي التي لا تزال تصاغ، وهي "المادة ذات الرقم 75 التي تتحدث أن نسبة التمثيل في المقاطعة والتي تصل إلى 60 بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و40 بالمئة من المكونات الإثنية والدينية والعقائدية، والمادة 76 والتي جاء فيها الحديث عن نسبة تمثيل المرأة ٥٠ بالمئة ضمن مجلس الشعوب الديمقراطي".

وعلى هامش الاجتماع قال ممثل مديرية الطاقة صلاح حسن "اطلعنا في اجتماع اليوم على بعض البنود التي تتعلق بتمثيل المكونات ومنهم الكرد وحقوقهم السياسية والثقافية، ومدى تضمين حقوق الجميع في العقد".

وقال الرئيس المشترك للجنة المحروقات إبراهيم حسين، كان هناك إبداء للاقتراحات، وأضاف "جميع الاقتراحات دونت لدى أعضاء اللجنة، لنقلها ورفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة، لدراستها وتعديل المسودة حسبها قبل تقديمها بصيغتها النهائية للمصادقة".

هذا ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث للجنة صياغة العقد الاجتماعي ضمن مقاطعة الحسكة، في المنطقة الجنوبية للمقاطعة، في إطار سلسلة اجتماعاتها ضمن المرحلة الثالثة، لشرح مسودة العقد الاجتماعي مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

(أم)

ANHA