فعاليات 8 آذار تواصل التأكيد على دور المرأة الريادي في بناء مجتمع ديمقراطي

تتواصل فعاليات 8 آذار (اليوم العالمي للمرأة) التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا 28 شباط الفائت، بعقد محاضرات للأهالي والنساء، كما نظم معرض للفن التشكيلي، ومسيرة للشابات، اليوم (4 آذار).

قامشلو

في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، نظمت لجنة المرأة بمجلس الناحية بالتنسيق مع مؤتمر ستار محاضرة للتعريف بيوم 8 آذار وأهميته ودوره في التأثير على نضال جميع النساء.

وعُقدت المحاضرة التي حضرها العشرات من عضوات وأعضاء مجلس جل آغا، في مبنى المجلس الواقع جنوبي الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرقت إلى تاريخ 8 آذار، وبينت أن الآلاف من النساء عام 1857 خرجنَ إلى ساحة نيويورك وطالبن بحقوقهن ورفع الظلم عنهن.

وتحدثت عن تجاهل العالم للنساء اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل الحصول على الحرية، وأخفي نضالهن من قبل الأنظمة الرأسمالية.

وأشادت في الختام بإنجازات المرأة في كردستان عامة ومناطق شمال وشرق خاصة، ونوهت بأن الإنجازات تحققت بفضل القوة التي استمدتها النساء من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومهد لهن الطريق؛ للمطالبة بحريتهن وحقوقهن.

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات التي تدعو لحرية جميع النساء" المرأة حياة، الحرية"، و"Jin Jiyan Azadî".

ديرك

ونظم مؤتمر ستار محاضرة في ناحية ديرك بمناسبة ٨ آذار في مركز مؤتمر ستار بالناحية.

بدأت المحاضرة التي شاركت فيها العشرات من النساء، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة مجلس الناحية في ديرك، روشن علي، ونوهت إلى ضرورة تكاتف جميع النساء من أجل تحقيق العدالة، مشددة على وجوب عدم توقف كفاح المرأة.

عامودا

أما في ناحية عامودا، فنظم مركز هوري للثقافة والفن في الناحية، معرضاً للفن التشكيلي والأعمال اليدوية، بمشاركة 20 امرأة.

وشهد افتتاح المعرض حضور التنظيمات النسائية وشخصيات ثقافية وفنانين من الناحية، حيث بدأت فعاليته بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار في عامودا، جليلة عثمان، مباركة في مستهل حديثها افتتاح المعرض على القائد عبد الله أوجلان، وجميع المناضلات والمناضلين الساعيين؛ لترسيخ حرية المرأة في المجتمعات.

وبينت جليلة أن نضال المرأة تصاعد مع انتهاج مشروع الإدارة الذاتية القائم على فلسفة الأمة الديمقراطية والذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، ولفتت إلى دور ونضال المرأة الكردية بريادة الشهيدات سارة وبريتان وزيلان في تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد حرية المرأة.

وعاهدت في الختام على الاستمرار في المقاومة والنضال حتى تحقيق الحرية لجميع النساء في شمال وشرق سوريا.

بعد الانتهاء من الكلمة، قصت والدة الشهيدة آذار جيا، مدينة برازي، شريط الافتتاح. وعبّر الحضور عن سعادتهم لما أنجز في المعرض من أعمال فنية؛ تدل على ثقافة مكونات المنطقة.

وسيستمر المعرض على مدار يومين، وسترسل عائداته لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا وتأثرت به مناطق في سوريا، 6 شباط.

عين عيسى

نظم مؤتمر ستار، محاضرة وعرض سنفزيوني للتعريف بالدور النضالي للمرأة والمنجزات التي حققتها في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بحضور العشرات من أهالي ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، وألقيت المحاضرة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، رقية محمد، والتي شرحت خلالها التاريخ النضالي للمرأة في سبيل نيل حريتها، مستشهدةً بثورة المعامل التي قامت بها المرأة الكادحة في معامل أميركا وصولاً لثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، والتي أصبحت من خلالها ملهمة للعالم بأسره.

ولفتت خلال المحاضرة أن السلطات الديكتاتورية القمعية المتسلطة حاولت الوقوف بوجه ثورة المرأة الحرة وإخمادها، ولكن المرأة ناضلت حتى الوصول إلى حريتها وإحقاق حقوقها.

وأكدت بأن المرأة في شمال وشرق سوريا بعد ثورة روج آفا، أصبحت رمزاً وأكثر معرفة بحقوقها حيث تجلى ذلك من خلال عملها في كافة المجالات.

وعاهدت في ختام المحاضرة بالسير على نهج الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل تحرير المرأة، ذاكرةً منهن شهيدات مجزرة حلنج، وشهيدات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني.

تلا ذلك، عرض سنفزيوني عن تاريخ نضال المرأة والتراكمات المجتمعية الخاطئة التي أوصلتها إلى قيامها بالثورة الشاملة للنهوض بوجه الفكر الذكوري المتسلط الذي نال من عزيمتها وإرادتها وجعلها تعيش في قوقعة الخوف والارتهان لجلاديها.

كما وعرض خلال السنفزيون الإنجازات التي حققتها المرأة السورية بعد سنوات من اندلاع ثورة روج آفا (19 تموز 2012)، حيث أصبحت المرأة السورية رائدة ونموذجاً يحتذى بها عالمياً.

انتهت المحاضرة بترديد الشعارات التي تحيي المرأة الحرة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي سيعقد محاضرات مماثلة في كافة النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة، ضمن فعالياته الخاصة بهذا اليوم.

كوباني

خرجت عشرات الشابات في مجلس عوائل الشهداء بمسيرة في مدينة كوباني، ضمن فعاليات 8 آذار.

وقبيل انطلاقها، وقفت المشاركات دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلا ذلك بيان ألقته الناطقة باسم جامعة كوباني نارا علي والتي أشارت إلى أن المرأة وعبر التاريخ كانت ولا تزال تناضل ضد السلطة، وبنضالها حولت الحياة من الظلام إلى النور، ولعبت دوراً أساسياً في جميع الميادين الفكرية والفنية وحتى العسكرية.

كما أكدت أن المرأة دائماً ما رسمت طريق الأجيال عبر التاريخ، ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي كانت تصعد النضال.

وعقب البيان انطلقت المسيرة من مدخل مدينة كوباني حتى مزار الشهيدة دجلة، وسط ترديد الشعارات التي تحيي نضال المرأة " Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، و "يحيا القائد أوجلان".

هذا وتوجهت المسيرة بعد ذلك صوب خيمة عزاء الشهداء حمزة كوباني؛ ورابرين آمد، وروكن كوباني والتي نصبت في مزار الشهيدة دجلة وانتهت هناك.

(كروب/ي م)

ANHA