ENKS يبارك التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة

تسبب جيش الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين المحتلة بتهجير أكثر من 350 ألف مواطناً من ديارهم إلى مقاطعة الشهباء ومناطق شمال وشرق سوريا، بينما عمد الاحتلال التركي إلى توطين أكثر من 400 ألف من فرد من المرتزقة وأسرهم من مختلف المناطق السورية عوضاً عن أهالي عفرين.

وعقب احتلاله، أنشأ الاحتلال التركي أكثر من (22) مستوطنة في قرى ونواحي عفرين المحتلة، وخاصة في القرى الإيزيدية.

ولم تقتصر جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة فقط، حيث لا تزال عملية إنشاء المستوطنات مستمرة في المناطق المحتلة في الشمال السوري، بدءاً من مدينة جرابلس شرقي مدينة حلب حتى مدينة إدلب غرباً.

يشار إلى أن الاحتلال التركي، ينشأ المستوطنات على الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للمواطنين الكرد من أهالي عفرين، وذلك بعد قطع أشجار الزيتون المعمرة في أرضهم.

وفي الذكرى السنوية الخامسة على احتلال مقاطعة عفرين، بارك رئيس ما يسمى "المجلس الوطني الكردي ENKS عبد الحكيم بشار، إنشاء المستوطنات من قبل الاحتلال التركي بدعم وتمويل من المنظمات الإخوانية الخليجية والفلسطينية والأوروبية على ممتلكات مهجّري عفرين في مقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س)

ANHA