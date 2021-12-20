ENKS ..الوجه الحقيقي انكشف

كشفت البيانات الأخيرة، للمجلس الوطني الكردي السوري، وكذلك تصريحات مسؤوليه، عن الهوة الكبيرة، بين ما تدعيه، وما تخفيه، لا سيما بعد تصريحات رئيس المجلس، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو.

وتبين، ذلك من خلال بيان رد فيه، المجلس الوطني الكردي السوري المنخرط في صفوف ما يسمى "الائتلاف السوري المعارض" المشكل من قبل دولة الاحتلال التركي، على تصريحات رئيس مجلسه سعود الملا، الذي قال إن دولة الاحتلال التركي معادية للكرد، وأن المجموعات المرتبطة بالائتلاف مرتزقة.

وذكر بيان المجلس الوطني الكردي أن تصريحات الملا تعبر عن رأيه الشخصي، في إقرار واضح من المجلس أنه تابع لدولة الاحتلال التركي.

يقول عبد الرحمن حسين من أهالي ناحية تل تمر شمال شرق مدينة الحسكة، في هذا الصدد "يعيش المجلس الوطني تناقضات واضحة بين مسؤوليه، وبين ما كان يدعيه، ويترجمه على أرض الواقع، وتبين بأن قرار المجلس الوطني الكردي ليس بيده، بل هو بيد الدولة التركية، وهي ليست صاحبة موقف للوصول إلى اتفاق نهائي بينها وبين أحزاب الوحدة الوطنية".

ولفت إلى أنه من الضروري أن ينسحب المجلس الوطني مما يسمى "الائتلاف الوطني المعارض"، المسخر لتحقيق أطماع دولة الاحتلال التركي المعادية للكرد، ولا سيما بعد بيانها الأخير الذي هددت فيه المجلس، بعد تصريحات سعود الملا.

إسفين في جسد الكرد

أكدت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رفض دولة الاحتلال التركي لأي مشروع توحيد الجهود الكردية في شمال وشرق سوريا، وأن المجلس الوطني الكردي قد تعهد لهم بذلك، بعكس ما كان يدعيه الـ ENKS أن المعرقل للحوار الكردي، هي أحزاب الوحدة الوطنية PYNK.

وحول تلك التصريحات ذكر عبدالرحمن حسين، أن تصريحات المسؤولين الأتراك كشفت بشكل علني أهداف تركيا من تشكيل المجلس الوطني الكردي، وكشفت الجهات المعرقلة للحوار الكردي، وزيف ادعاءات الـ ENKS، وقال: "من تلك التصريحات يتضح أن المجلس تعهد بعدم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق مع الكرد في روج آفا".

واتفق خليل خلو من أهالي تل تمر، مع ما تقدم، عن المجلس، قائلاً: "بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركية انكشفت لنا حقيقة المجلس الوطني الكردي بشكل أكبر، وتبين التنسيق والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وظهر بأن السبب الأكيد لمشاكل الكرد هو المجلس الوطني الكردي".

ويؤكد عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عدنان كالو أن تصريحات مسؤولي المجلس الوطني الكردي دائماً كانت تناقض أفعالها على أرض الواقع، وكانت بعيدة كل البعد عما هو معاش.

وقال كالو لوكالتنا "تصريحات تركيا كشفت ما وعد به المجلس لدولة الاحتلال التركي".

ونوه أن المجلس الوطني الكردي تأسس من أجل العمل ضد الإدارة الذاتية وشعوب هذه المنطقة، بأيدي دولة الاحتلال التركي، وقال: "كل ذلك لمسناه من جملة مطالبها التي تطالب بها الإدارة الذاتية على الدوام والتي لا تلبي إلا أهداف الدولة التركية، وأعداء القضية الكردية".

(أم)

ANHA