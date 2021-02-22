وبسحب المركز فأن زيارة خاطفة لوزير الدفاع الأذربيجاني (الجنرال ذاكر حسنوف) لتركيا جاءت بعد يوم من بدء هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا"، بباشور كردستان.

الزيارة التي قالت عنها وسائل اعلام اذربيجانية انها من أجل التدريبات العسكرية الشتوية للجانبين العسكريين للدولتين لكن فحواها الأساسية على ما يبدو تأتي بحسب معلومات خاصة حصل عليها المركز الاوربي من مصادر موثوقة تمهيداً لرد اذربيجان الجميل لنظيرتها التركية التي ألقت كامل ثقلها العسكري والسياسي لدعم باكو ضد أرمينيا في معارك التنافس لاحتلال الإقليم المنفصل "ناغورنوي كاراباخ" والتي انتهت بصفقة خجولة خسرت بموجبها ييريفان أجزاء واسعة من ناغورنوي كاراباخ لصالح باكو بعد قتال ضاري لستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا حشدت تركيا لها مرتزقتها من البنادق السورية الرخيصة وأذريين من تنظيم داعش ومتطرفي تنظيم الذئاب الرمادية.

كشفت المصادر، أن جنود من اذربيجان سيشاركون براً المعارك مع القوات التركية بعد ارتدائهم الزي العسكري الخاص بالجنود الاتراك, بعد أن منيت تركيا بخسائر كبيرة لكن لم يحدد توقيت العملية القادمة، بدون شك التخبط التركي كان واضحاً في اعلان وزارة الدفاع التركية انتهاء العملية بعد أربعة أيام من شنها, مشيراً إلى أن تفوق حزب العمال الكردستاني وافشاله العملية التركية أجهضت المفاجئة العظيمة التي روجها الرئيس التركي أردوغان خلال تصريحاتها التلفزيونية لشعبه وهو أن جنوده سيأسرون لاحقا، أحد قادة حزب العمال الكردستاني وسيحررون الأسرى, لتكون عنصر دعاية لحملة أردوغان الانتخابية (الانتخابات المبكرة) وكسب كم هائل من الأصوات الناخبة والبقاء في السلطة لكن ما حصل كان عكس توقعات اردوغان.

مرتزقة سوريين الى غاري

وكشفت مصادر محلية من عفرين للمركز، عن تجهيز متزعم لمرتزقة سليمان شاه المعروف بمحمد جاسم أبو عمشة لدفعة من مسلحيه لإرسالهم الى ليبيا ونقل آخرين منهم من عفرين وليبيا باتجاه تركيا تمهيداً لنقلهم الى الاراضي التركية باتجاه باشور كردستان.

وقالت المصادر أن معلومات مسربة من "مسلحي" سليمان شاه تتحدث عن انهم سيقودون العملية البرية في الجبهات الأمامية ومن خلفهم القوات الاذربيجانية والتركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني لكن دون ورود تفاصيل عن توقيت إطلاق العملية. من تحشدهم تركيا في الجبهة الآذرية ضد أرمينيا؟ بقلم لامار أركتدي.

وتوعد قيادي سليمان شاه محمد جاسم على صفحته على تويتر بتدمير مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقضاء عليهم في اطار استمرار دعمه عسكريا ًللحكومة التركية في جبهات ليبيا وناغورني, قراباغ وضد اكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني .

وقالت المصادر للمركز أن فصيل سليمان شاه كان يتوعدون خلال تدريباتهم بشعارات الموت لحزب العمال ويصفونهم بأنهم ملحدين واعداء للإسلام والثورة السورية واعداء لتركيا ويكبرون مبجلين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ويقول خورشيد دلي الباحث في العلاقات التركية الكردية "بأن جلب انقرة للمليشيات الإرهابية الموالية لها لقتال حزب العمال تدخل ضمن الخطط العسكرية التي وضعتها الحكومة التركية مسبقاً, والتي ستستخدمها بعد فشلها في جر حكومة بغداد واقليم كردستان العراق ودفعهم لمستنقع الحرب مع مقاتلي العمال الكردستاني, بعد رفض الجانبين مشاركة اردوغان المباشرة في عملياته ضد حزب العمال".

وخلال الدراسة يشير دلي إلى استعانة انقرة للمليشيات يأتي أيضاً ضمن رغبة انقرة عدم خسارة المزيد من جنودها لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي الذي يواجها داخلياً بعد خسارة اعداد كبيرة من جنودها في سوريا وباشور كردستان وتوجيه انظار شعبه لعمليات عسكرية انتقامية في الخارج ليحافظ على بقائه في السلطة .

استخدام السلاح الكيماوي

وتنوه الدارسة بأن حزب العمال الكردستاني اتهم الحكومة التركية باستخدام أسلحة محرمة دولياً في قصفها لمعسكر الجنود الأتراك الأسرى لديها خلال الهجوم الذي شنه الاحتلال التركي على نقاط تمركز قوات الدفاع الشعبي في غاري. وقال الحزب في بيانه أن روائح السلاح الكيماوي المنبعثة من الكهف تمنع دخوله أو الاقتراب منه منذ أيام.

وكشف المركز الاعلامي لحزب العمال انه فقد 15 من عناصره بينما قتلى الأتراك هو 37 قتيلاً اضافة ل 13 أسيراً عكس الرواية التركية التي اعلنت ان قتلاها اضافة للأسرى هم ثلاثة وعدد من الجرحى.

وكشفت مصادر من حزب العمال الكردستاني أن:”القوات التركية في بداية هجومها الجوي على الكهف الذي احتجزنا فيه الاسرى الاتراك ,القت الغازات المسيلة للدموع ,فاختنق الأسرى وعدد من مقاتلينا الذين كانوا يحرسون مركز الاحتجاز , ثم دخلها جنود اتراك بأقنعة واقية للغازات وصوبوا رصاصة في كل اسير ومنهم مقاتلينا الحراس ليتأكدوا من موت الجميع “.

وفي ذات السياق قالت “ارزو تنك” ناشطة حقوقية من مدينة استنبول أن النظام المتبع في تركية ككل دولة ان تعرض جثث القتلى العسكريين والمدنيين على الطب الشرعي لتشريحها قبل تسليمها لذويها كما تجري العادة :”لكن جثث اسرى مخلب النسر2 دفنت بعد وصولها مباشرة ولم تسمح لعوائل الاسرى القاء النظرة الاخيرة على ابنائهم وتفقدهم الا لعائلة واحدة فقط “. ونوهت أرزو أن جثث مقاتلي حزب العمال الكردستاني تحتفظ بهم الدولة التركية في مشافيها 40 يوماً بعد عرضها للتشريح وبعدها تسلم لعوائل المقاتلين لدفنهم“.

وكان قد سمح لـ"غورسال اوزبيه "وهو والد(سميح اوزبيه) الأسير الذي قتل في الكهف والوحيد الذي سمح له بألقاء نظرة على وجه ابنه من وراء بلور تابوته الخشبي دون السماح له بفتحها وقال في تصريحات صحفية محلية :”حاولنا جاهدين تخليص ابني من الأسر ولكن مع الأسف لم نحصل على نتيجة حيث كان ابني سميح يخدم في مدينة ريزه وفي أثناء ذهابه بسيارته الخاصة إلى بلومير في منطقة ديرسيم تم أسره.

وعبر اوزبيه عن استيائه من سلطات حكومته وأضاف:" الدولة ألهتنا كثيرا ولم نستطيع أن نودع سميح بالطريقة التي اردناها لان السلطات فقط كشفت عن وجه سميح وهو في التابوت, انا منزعج كثيرا".

قصف تركي متعمد للأسرى

فند خورشيد دلي الرواية التركية التي اتهمت حزب العمال بقتل الجنود الأتراك مشيراُ الى انهم قتلوا في قصف متعمد من قبل دولتهم وقال : اسر حزب العمال هؤلاء الجنود والضباط الأتراك بين عامي 2015و2016معظمهم تم اسرهم من داخل المناطق الكردية في تركيا من" ديرسم, ودياربكر" وغيرها وحزب العمال اعتقد أنه قد يفرج عنهم في اجواء تسوية مع تركيا.

وهناك مصادر تتحدث عن وجود خلاف وصراع غير معلن داخل منظومة القيادة العسكرية التركية مع ادارة الرئيس التركي أردوغان الذي كان قد توعد الأتراك قبل اسبوع ببشرى سارة كبيرة جداً كان قد أخبره وزير دفاعه أنهم سيحررون هؤلاء الاسرى وتوعد بضربة قاسمة لحزب العمال الكردستاني في عملية غاري.

لكن ما حصل ان هناك جهات داخل الجيش التركي والاجهزة الأمنية نفسها هي من أمرت بقصف هؤلاء الجنود عمداً وقتلهم لتكون هزيمة لاردوغان في الداخل وتظهر عمق فجوة الصراع بين المؤسسة العسكرية وبين أردوغان بعد استبعاد الرئيس التركي لقيادات الجيش والجنرالات البارزين لاسيما بعد اعلان خلوصي اكار وزير الدفاع التركي ومجلس الشورى عن تغييرات في منظومة الجيش واحداث تغيير فيها. وجاءت هذه العملية لتكشف مدى الاحتقان والصراعات التي تشهدها المؤسسة العسكرية التركية والتي قد تنذر بتصاعدها وحصول انقلاب شعبي قد يقوده الجيش ضد حكومة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

(آ س)