ꞌنستمد إرادتنا من المُناسبات التاريخية التي تؤكد على التنوع والتعددꞌ

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بمناسبة عيد الأكيتور " رأس السنة السريانية الآشورية" الذي يصادف الـ1 نيسان.

وجاء في البيان:

"الأول من نيسان يوم عريق وتاريخي يحتفل به الشعب السرياني الآشوري ببداية الربيع وانبعاث الحياة؛ هذا اليوم الذي يعدّ عيداً له مدلولات تاريخية عميقة في المنطقة؛ احتفال شعبنا السرياني الآشوري فيه يُحي رمزية وقدسية هذا اليوم دائماً؛ عيد الأكيتو عيد رأس السنة السريانية الآشورية هو موروث حضاري لدى كل المنطقة، وليس فقط لمن يحتفل به، كونه أحد أهم المناسبات التي تؤكد على الحقائق التاريخية التي طالما حاول البعض إنكارها.

نتقدم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأسمى التهاني لشعبنا السرياني الآشوري بهذه المناسبة، ونؤكد بأننا نستمد من هذه المناسبات التاريخية لدى مختلف الشعوب في المنطقة إرادتنا التي تؤكد دائماً على التنوع والتعدد وأحد أهم عوامل قوتنا كمكونات وشعوب المنطقة.

إن الظروف والحالة الاستثنائية التي نمر بها اليوم، وكذلك عموم العالم نتيجة انتشار فايروس كورونا، تفرض علينا أن نلتزم بجملة من الأمور والإجراءات لما فيها من منفعة عامة، ومصلحة صحية لشعبنا؛ فقد تجنبنا الاحتفال بكافة مناسباتنا التي تصادفت مع هذه الإجراءات الصحية تماماً كما فعلنا في عيد النوروز، إلا أننا نبقى متمسكين بكل مناسباتنا التاريخية، ومصرين على إحيائها بالإمكانات المتاحة دائماً، وفي كل الظروف، في وجداننا وثقافتنا وتاريخنا ونضالنا الديمقراطي.

نتمنى أن تعم الصحة والسلامة عموم مناطقنا والعالم أجمع وأن نلتقي معاً في المناسبات التاريخية القادمة، ونجعلها دائماً انطلاقة قوية للحفاظ على أخوتنا ووحدتنا ونضالنا من أجل الاستقرار ونيل الحقوق المشروعة لعموم مكونات شعبنا في سوريا الجديدة الديمقراطية التعددية اللامركزية كوطن مشترك لكل السوريين".

(س و)