ꞌكيف تحمي نفسك والآخرين من العدوىꞌ

وأطلقت لجنة البلديات وحماية البيئة بعد إعلان الإدارة الذاتية حالة حظر تجوال ضمن كافة مناطق شمال وشرق سوريا، حملة تحت شعار "كيف تحمي نفسك والآخرين من العدوى".

تضمنت الحملة تعليق لافتات وتوزيع بروشورات ومناشير في المرافق العامة، كما يجب على أصحاب المحال التجارية المستثنين من حالة حظر التجوال تلبية متطلبات الأهالي.

تتضمن البروشورات والمناشير تعليمات توعوية حول ضرورة تعاون الجميع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة الآلاف حتى الآن، كضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية، واستخدام المعقمات، وبشكل خاص عند العودة إلى المنزل من الخارج، وتجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة، ومسح الأسطح التي يتم لمسها كثيراً بشكل مستمر كأجهزة الكمبيوتر والطاولات ومقابض الأبواب وأدوات الحمام والهواتف المنزلية والمحولة.

كما تضمنت البروشوات أيضاً تعليمات حول ضرورة التقيد بمواعيد رمي القمامة لمنع تراكمها، وهي من الساعة الـ 07.00، إلى 10.00 صباحاً، وفي حال حدوث أي طارئ الاتصال على الأرقام المخصصة لفرق الطوارئ.

(كروب/أ ب)

ANHA