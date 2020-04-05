ꞌفرق الصيانة مستمرة في عملها لإعادة المياه إلى مدينة الحسكةꞌ

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قبل يومين خطوط جرّ المياه التي تغذي مدينة الحسكة بالقذائف, مما أدى إلى قطع المياه عن المدينة للمرة الخامسة على التوالي.

وباشرت فرق الصيانة واللجان الخاصة التابعة لبلدية الشعب في مدينة تل تمر بعملية تهيئة خطوط جرّ المياه إلى المدينة لإعادة ضخ المياه مجدداً.

سوزدار أحمد, الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة أوضحت لوكالة أنباء هاوار ANHA, أن الاحتلال التركي استهدف قبل يومين خط الجرّ الرئيسي للمياه في محطة علوك, مما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الحسكة وتل تمر.

وقالت سوزدار أحمد إن تأخر تصليح خط المياه يعود الى أن القسطل كان ممتلئاً بالمياه, واستغرق إفراغه من هذه المياه يوماً كاملاً, حيث تم كشف مكان الضرر الناتج عن قصف الاحتلال التركي.

ونوهت سوزدار أحمد إلى أن الورشات تعمل منذ ثلاثة أيام، وسيستمر العمل إلى أن يتم الانتهاء من إصلاح القسم المتضرر من القسطل, وضخ المياه إلى مدينة الحسكة حسب نظام الوجبات.

ومن جانبه طالب الرئيس المشترك لمديرية المياه في مدينة تل تمر خالد محمد علو الجهات الضامنة بوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بشأن مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي السياق، أنهت ورشات الصيانة الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة عمليات صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة تل تمر التي تعرضت للقصف ليلة أمس من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته, مما أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء مدينة تل تمر عن الخدمة.

(ك)

ANHA