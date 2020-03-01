ꞌموقفنا صارم وسنقاوم حتى سماع أخبار مطمئنة عن القائدꞌ

بالتزامن مع مرور 21 عاماً على المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان, تستمر الدولة التركية في سياساتها اللاإنسانية والمنافية لحقوق الإنسان تجاه القائد.

وتلوح ملامح مؤامرة جديدة في الأفق، وذلك عن طريق إشعال حريق في غابات جزيرة إمرالي حيث يُحتجز القائد، وتكتّم السلطات التركية حول وضعه الصحي، ومنع عائلته وموكليه من اللقاء به.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو, الذي أوضح أن "شعوب شمال وشرق سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع القائد عبدالله أوجلان حتى النهاية, عن طريق فكره وفلسفته".

ونوه أوسو، أنه ومع سماع شعوب شمال وشرق سوريا خبر الحريق الذي حصل في جزيرة إمرالي, خرجت بشكل عفوي إلى الساحات والشوارع تنديداً بالحريق, وطالبت بالكشف عن وضعه الصحي، وأردف "هذا يدل على مدى انتشار فكره وفلسفته بين الشعوب، وأصبح مقصداً للتخلص من الظلم والاضطهاد".

ولفت أوسو، أن السلطات التركية ومنذ أعوام تتعامل بأساليب غير إنسانية مع القائد، وتابع "نحن نأمل أن يكون وضع القائد أفضل وليس أسوأ, أعوام مرت ولا تزال الدولة التركية تتعامل مع القائد بأساليب منافية لحقوق الإنسان".

وبيّن أوسو في حديثه قائلاً: "أوجلان ليس قائداً للشعب الكردي فقط, بل قائد لشعوب المنطقة أجمع من خلال فكره, موقف شعوب المنطقة صارم، ستقاوم، وستكون في الشوارع والساحات حتى سماع أخبار مطمئنة عن القائد، الاعتصامات والتنديدات ستستمر ليس فقط في مقاطعة الحسكة بل في جميع المناطق والمدن".

وقال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة, عبدالغني أوسو في نهاية حديثه: "نناشد جميع المنظمات الإنسانية والدولية والدول الكبرى بالضغط على الدولة التركية للاطمئنان على صحة القائد عبدالله أوجلان".

(هـ ن)

ANHA