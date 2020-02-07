ꞌمهما طالت المؤامرة سنواصل الدفاع عن مشروعنا والاهتداء بفلسفة أوجلانꞌ

بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، أكد عدد من أهالي روج آفا ممن يوجد لهم أشقاء أسرى في السجون التركية، تمسكهم بنهج أوجلان، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على التركية، ورفع العزلة عن أوجلان.

ليلى خليل وهي شقيقة الأسيرة هاجر خليل التي اعتقلتها السلطات التركية في عام 1995 وتقضي فترة سجنها في سجن (غبزة في تركيا)، قالت: إن المؤامرة التي استهدفت أوجلان لا زالت مستمرة، وأن السلطات التركية تواصل تشديد العزلة على أوجلان خاصة أن آراء أوجلان تساهم في إيجاد حل للأزمة السورية".

وأشارت ليلى خليل إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها دولة الاحتلال التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والتي تزامنت مع تاريخ 9 تشرين الأول، وهو نفس تاريخ بدء المؤامرة الدولية ضد أوجلان، منوّهة أن اختيار هذا التاريخ هو رسالة من الاحتلال التركي باستمرار المؤامرة ضد الشعب الكردي.

وأكدت ليلى خليل أن توجهات وآراء أوجلان هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، ودعت الجميع للتمسك بنهج أوجلان.

المؤامرة الدولية لن تنال من إرادتنا

أما محمود مامو وهو شقيق الأسير رسول مامو الأسير في سجن تيكير داغ في إسطنبول منذ عام 1994، فقال: إن المؤامرة الدولية لن تنال من إرادة الشعب الكردي في المطالبة بحقوقه.

ونوّه مامو أن الدولة التركية تعمل على تشديد العزلة على أوجلان، لمنع تحقيق نهج الأمة الديمقراطية.

وأضاف "مشروع الأمة الديمقراطية وفلسفة القائد عبدالله أوجلان يتضمن حل المشاكل والنزاعات التاريخية، لكن الدولة التركية تمنع المحامين من التواصل مع القائد لهدف طمس هذه الأفكار التي يطرحها القائد".

مامو أكد أيضاً خلال حديثه تمسكه بنهج أوجلان، وقال: إن أفكار أوجلان انتشرت بين الشعوب، كما طالب المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالعمل والضغط على الدولة التركية من أجل رفع العزلة عن أوجلان.

وأنهى مامو حديثه بالقول: "مهما طالت المؤامرة، سنواصل الدفاع عن مشروعنا والاهتداء بفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ونعاهد على مواصلة النضال حتى تحقيق حرية أوجلان والعيش بسلام مع كافة المكونات بعيداً عن الحروب والقتل والإبادة".

(سـ)

ANHA