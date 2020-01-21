ꞌمن الضروري التركيز على تجربة الإدارة الذاتية كردستانياً ودولياًꞌ

زار وفد من ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في جنوب كردستان، مركز كردستان للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في مدينة السليمانية بباشور "جنوب كردستان".

وضم الوفد عضوا الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم باشور كردستان سلافا سليمان وفتح الله حسيني، بالإضافة إلى ممثلة مؤتمر ستار في باشور "جنوب كردستان" ليمان شويش".

واستقبل الوفد الزائر من قبل مدير مركز كردستان للابحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور هردي مهدي، وعدد من المشرفين على المركز.

وبحسب المكتب الإعلامي لممثلية الإدارة الذاتية في باشور فقد شرح وفد ممثلية الإدارة الذاتية خلال الزيارة نظام عمل مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات الإعلامية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، منذ بداية الثورة، والتطور الذي حققته هذه المؤسسات بالرغم من الإمكانات الضئيلة في بداية الثورة.

كما أكد الوفد الزائر على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين المراكز في إقليم باشور كردستان، والمراكز في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وناقش الطرفان طبيعة المركز ومجالات عمله، من حيث إصدارات الكتب، الأبحاث, المجلات، والمقالات التي تُنشر و تُولي اهتماماً خاصاً بأجزاء كردستان الأربعة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الأخيرة على الساحة السورية بشكل عام، ومناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص، والإنجازات والنجاحات التي تحققت من خلال نظام الإدارة الذاتية على كافة الأصعدة السياسية، الاجتماعية، الإدارية، الدبلوماسية، والعسكرية، بمشاركة فعّالة للمرأة والشبيبة.

من جانبه أشاد المسؤولين في مركز كردستان للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالإنجازات التي تحققت في روج آفا على كافة الأصعدة، وأشاروا إلى ضرورة الاطلاع والتركيز على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من قِبل المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في كردستان والعالم.

وشكر المسؤولين في مركز كردستان للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وفد الإدارة الذاتية على زيارتهم، وأشاروا إلى ضرورة استمرار هذه الزيارات لتطوير أواصر العلاقات بين الطرفين.

(ر ح)

ANHA