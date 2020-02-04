ꞌلا يهم من هي الدول التي تساعد الكرد الواجب أن ننظم أنفسناꞌ

تستمر السلطات التركية بفرض العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان، في سجنه بجزيرة إمرالي، وتمنع موكليه وعائلته من اللقاء به.

خلال إقامته في لبنان وسوريا مدة 20 عاماً، خرج القائد عبدالله أوجلان عدة دورات تدريبية فكرية، والتقى بالمئات من أبناء الجالية في لبنان.

رشيد رشو من أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب كان يقطن في التسعينات في لبنان، وفي عام 1991 التقى بالقائد عبد الله أوجلان في حفلة 15 آب في أكاديمية شهيد معصوم قورقماز.

رشيد رشو، أوضح أنه حضر حفلة الـ15 من آب، بعدها توجّه إلى معسكر التدريب "الشهيد معصوم قورقماز"، وعند دخوله إلى المعسكر رأى الأعلام والرموز الكردية ترفرف في المعسكر، وأكد أنه شعر بالفخر آنذاك.

ويضيف رشو قائلاً: "بعد انتهاء الحفلة، كان القائد سيعقد للشعب اجتماعاً في الساعة 11 ظهراً، ولكن قام بإلغائه لأسباب أمنية، لأنه في يومها توجّه رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز إلى اسرائيل، وفي اليوم نفسه عقد اجتماعاً في ساعة 11 مساءً، والذي استمر 3 ساعات، تحدث فيه القائد أوجلان حول مسألة الوحدة الكردية وأسبابها".

وأكمل رشو حديثه بالقول: "القائد قال بأن سبب عدم وحدة الكرد هو عدم تنظيم وتوعية الشعب الكردي، لأن المجتمع المُنظم يستطيع الدفاع عن حقوقه وهويته".

ونوّه رشو، أنه خلال الاجتماع سأل أحد المواطنين القائد أوجلان: "ما الدول التي تساعد الكرد، فرد القائد عليه لا يهم من معنا أو ضدنا، إنما الواجب علينا أن ننظم أنفسنا من أجل وطننا وشعبنا وأرضنا ولأنفسنا، الطلقة التي خرجت من فوهة السلاح في 15 آب، كسرت جدار الخوف لدى الشعب الكردي".

وأشار رشو، إلى أن القائد عبدالله أوجلان، عقد في اليوم الثاني اجتماعاً أيضاً للأهالي، وتحدث آنذاك حول تاريخ وتأسيس حزب العمال الكردستاني، ومقاومة السجون.

ونوّه رشو قائلاً: "أن الشعب الكردي مرتبط بفكر القائد آبو، الشعب الذي لم يلتقِ بالقائد، لكن استمع إلى أقواله وكلماته عبر أشرطة الفيديو أو التسجيل".

وشدّد رشيد رشو، في نهاية حديثه، على أن تنظيم المجتمع ونشر فكر القائد عبدالله أوجلان واجب وطني على كل شخص يعمل من أجل القضية الكردية والشعب الكردي.

(هـ ن)

ANHA