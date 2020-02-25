ꞌفلسفة القائد أوجلان حفّزت على المقاومة من أجل الحريةꞌ

حالة التعايش المشترك بين شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، ونموذج الإدارة الذاتية الذي تقوده هذه الشعوب، تبرز أهمية مبدأ الأمة الديمقراطية، وبالتالي تبرز أهمية أفكار وطروحات القائد عبدالله أوجلان في هذا الصدد.

عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية محمد تل كرمة تحدث لوكالتنا حول أهمية ودور فلسفة أوجلان في المكتسبات التي تحققت في مناطق شمال وشرق سوريا.

تل كرمة، قال: "إن لكل أمة وشعب قائد أو شخصية يفتخرون به، الشعب الكردي لديه القائد عبدالله أوجلان يفتخر به، لأنه ظهر في مرحلة كان الشعب الكردي يتعرض فيها لمجازر الإبادة، وكان أعداء الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان يعلنون القضاء على الشعب الكردي وثقافته ولغته".

تل كرمة، تطرق إلى فلسفة أوجلان فيما يتعلق بالمقاومة من أجل الحرية، وقال بهذا الصدد: "بالتمعن في فكر القائد عبدالله أوجلان يدرك الإنسان أنه ينبغي أن يكون دائماً في صراع، بحثاً عن الحقيقة، وألا نكتفي بما تشاهده العين أو ما نرصده من معلومات"، وتابع أيضاً: "فلسفة أوجلان أحدثت تغييراً شاملاً في ذهنية شعوب شمال وشرق سوريا، وحفّزته على المقاومة من أجل الحرية، والتخلص من الأفكار الرجعية، وذهنية التسلط".

وقال تل كرمة: "القائد عبدالله أوجلان أصبح رمزاً للمقاومة، وتحليلاته مكّنت الشعب الكردي من التعرف على ذاته، وأهدافه، كما أن شعوب شمال وشرق سوريا تمكنت من تأسيس نفسها، بناء على أفكار القائد أوجلان، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية والدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك بين جميع مكونات المنطقة، لأنها الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة".

تل كرمة أشاد بالدور الإيجابي لأفكار أوجلان في المكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وقال بهذا الصدد: "منذ بداية الثورة في شمال وشرق سوريا، اعتمدت الشعوب على أفكار أوجلان لتحقيق الحرية والديمقراطية،. وتحققت ثورة شاملة في جميع المجالات، كما تمكنت شعوب المنطقة من حماية وجودها من الدمار والمجازر، وفكر القائد كان السبب في تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش".

وأكد تل كرمة في ختام حديثه أن "أفكار أوجلان ترسخت في أذهان ووجدان الشعوب الحرة".

(هـ ن)

ANHA