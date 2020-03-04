ꞌعلى الجامعة العربية ورابطة الدول الإسلامية الضغط على الاحتلال التركي ليخرج من سورياꞌ

تجمع العشرات من أعضاء لجنة الأديان في جامع ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، مُدينين ومستنكرين الأعمال العدائية الظالمة ضد شعوبهم من قبل المحتل التركي وضد شعوب المنطقة المطالبة بالسلام لجميع الشعوب وبدون تمييز.

وقُرئ البيان باللغة العربية من قبل عضو في لجنة الأديان محمود جمو.

وجاء في نص البيان " بسم الله الرحمن الرحيم – كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله – أيها الأخوة أيها الحضور الكريم لقد خصنا الله تعالى بهذه الكرامة بأن جعلنا خير أمة، وأمرنا الله سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظلموا".

وأوضح البيان" ونحن بدورنا اليوم كمؤسسة دينية في عفرين والشهباء ندين ونستنكر هذه الأعمال العدائية الظالمة ضد شعبنا، وضد شعوب المنطقة التي طالبت بالسلام لجميع الشعوب، وبدون تمييز فالمؤمنون كلهم إخوة، مسلمون ومسيحيون وإيزيديون وغير ذلك من كافة المعتقدات، والأديان، عرباً وأكراداً وجميع شرائح هذا المجتمع، وها هي الدولة العثمانية القديمة الحديثة والتي تدّعي حرصها على الإسلام والمسلمين تعتدي على شعوب أمةٍ، فتقتل وتهجّر وتحتل الأراضي السورية بدون تمييز، ودون رادع باسم الدين الإسلامي".

كما أضاف البيان " والدليل على ذلك دخول قوات النظام التركي ومرتزقته إلى عمق الشمال السوري ومحاولتها التغيير الديمغرافي، واستبدال السكان الأصليين بغيرهم من مرتزقتها، أيها الأخوة: يقول الله تعالى " بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) صدق الله العظيم".

وتابع البيان: " أيها الأخوة ومن هذا المنبر وكمؤسسة دينية نناشد كافة المنظمات الدولية والحقوقية، وبشكل خاص جامعة الدول العربية ورابطة الدول الإسلامية، للضغط على المحتل التركي الغاشم الجاهل للخروج من الأراضي السورية".

واختُتم البيان" عاشت أمةٌ جعلت الله نُصب أعينها، وأطاعت ربها، وجاهدت في الله حق الجهاد لرفع الظلم ورد المعتدين، عاشت أمة ديمقراطية أعطت للإنسانية حقها".

(ل ش)

ANHA