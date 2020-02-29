ꞌصمت المنظمات الحقوقية حول ما يحصل لأوجلان تجعلها أمام فقدان مصداقيتهاꞌ

وتجمّع العشرات من أعضاء المجالس والهيئات والاتحادات والمؤسسات المدنية في ساحة مخيم سردم بقرية تل سوسين التابعة لمقاطعة الشهباء، حاملين لافتة كُتب عليها "لن يكتمل مشروع الأمة الديمقراطية إلا بحرية القائد APO"، وصور القائد عبدالله أوجلان، للإدلاء ببيان.

أُصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين بياناً إلى الرأي العام مطالباً بالكشف عن حالته الصحية بعد الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي.

وقُرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل الإدارية في هيئة المرأة زلوخ رشيد ونائب رئيس المجلس التنفيذي إسرافيل مصطفى.

ونوه البيان في بدايته ان الأزمة التي تعيشها الأنظمة القومية في القرن الواحد والعشرين في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع من أجل الديمومة قد حولتها إلى "لوياثان يلهث لابتلاع كل ما يناهض سياسة الاستيلاء والاستبداد والاضطهاد، وضرب حركات التحرر والواقع النضالي للشعب الكردي على الأخص، إلى جانب ضرب المشروع الديمقراطي المتمثل بالأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان".

وأوضح البيان، أن الدولة التركية لم تتوانَ عن زيادة حدة وحشيتها من خلال ممارساتها اللاأخلاقية بحق القائد، وفرض العزلة عليه وتابع "هذه الأساليب اللاأخلاقية واللاإنسانية بحقه هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الخاصة به".

ولفت البيان، إن اندلاع الحريق في هذه الجزيرة، وتصريح وزارة الداخلية بعجزها عن تقديم المساعدة بسبب العواصف تشكّل خطراً على حياة القائد أوجلان ورفاقه.

وأضاف "إننا في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين ندين ونستنكر استمرار الدولة التركية الفاشية في انتهاكاتها وخرقها لمبادئ القانون الدولي الإنساني حيال القائد، الأمر الذي يجعل المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية في مواقف حرجة، فإما أن تفقد مصداقيتها وتصبح جوفاء، وإما أن تقوم بواجباتها القانونية والإنسانية".

وشدد البيان، على أن الشعب الكردي والشعوب الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحصل للقائد "مبعوث السلام والإنسانية وفيلسوف مشروع الأمة الديمقراطية".

وناشد البيان الشعب بكافة أطيافه وفئاته القيام بواجبه الأخلاقي والوطني والنضالي ضد سياسة الدولة التركية الفاشية بحق القائد.

وفي النهاية طالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل بحق القائد، وبذل الجهد لمحاولة إنقاذ حياته من الخطر، ورفع العزلة المفروضة عليه بالسماح لمحاميه وعائلته باللقاء به والكشف عن حالته الصحية.

وانتهى البيان بترديد شعارات تنادي بمقاومة إمرالي، وتندد بممارسات السلطات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان.

(م ح/هـ ن)