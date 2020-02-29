ꞌتركيا تهدف إلى كسر الإرادة الحرة وإنكار الحلول الديمقراطيةꞌ

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مدرسة فواز جولي بحي الكلاسة في مدينة الحسكة لليوم الثالث على التوالي, بصدد الكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان بعد ورود معلومات عن الحريق الذي نُشب في جزيرة إمرالي.

وانضم إلى الخيمة في يومها الثالث أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب اليساري الكردي في سوريا، وأعضاء قوى الأمن الداخلي في المدينة.

الخيمة زُينت بصور القائد عبدالله أوجلان, ولافتات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي ونعيش مع القائد آبو أحراراً", "نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي في أقصى سرعة".

بعد الوقوف دقيقة صمت, ألقى عضو الحزب اليساري الكردي في سوريا أزهر أحمد كلمة, أوضح فيها أنه "في الوقت الذي كانت فيه جميع الشعوب وخاصة الشعب الكردي يعاني من الظلم, والذي استخدمت بحقه جميع مقاييس الإذلال والاعتماد على الناحية القومية, كان عبدالله أوجلان ضد هذه الفكرة, لأنه كان ولا زال يدافع عن فكرة إخوة الشعوب".

ومن جانبها نوهت باسم قوى الأمن الداخلي, خالدة بوطي، أن المؤامرة ـ التي لا تزال مستمرة ـ تستهدف كافة شعوب الشرق الأوسط، وليس الشعب الكردي فقط, وأردفت "المؤامرة تستهدف أنفاس الحرية والإرادة التي كانت تنتظرها الشعوب دوماً".

وبيّنت خالدة بوطي، أن ممارسات الدولة التركية بحق أوجلان منافية لكافة الحقوق والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان, وهدفها كسر الإرادة الحرة المبنية على أساس الفكر والفلسفة الديمقراطية وحرية المرأة.

وأضافت: " تقوم الدولة التركية بممارسات تحاول من خلالها إنهاء وإنكار هذه الحقيقة التي توصل إليها الشعب في شخص القائد وفكره الحر، والذي كان دائماً وأبداً يسعى للحلول الديمقراطية لحل كافة القضايا وخاصة المرأة".

وطالبت خالدة بوطي, المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لإنهاء حالة العزلة المفروضة على القائد والسماح للمحامين بزيارته.

يُذكر أن خيمة الاعتصام التي نصبها مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة مستمرة حتى الاطمئنان على صحة القائد عبدالله أوجلان.

(ه إ/هـ ن)

ANHA