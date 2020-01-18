ꞌتركيا تستهدف وجود كافة المكونات في شمال وشرق سورياꞌ

شارك، اليوم السبت، المئات من مكونات ناحية تربه سبيه، في مراسم تشييع المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد جكدار، الاسم الحقيقي قصي المياح، الذي استشهد في 10 كانون الثاني، أثناء أدائه لمهامه العسكرية في مخيم الهول.

بدأت مراسم التشييع التي أقيمت في مزار الشهيد دلشير في قرية دُكري التابعة لناحية تربه سبيه، بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدث الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء أحمد العباوي، وأوضح بأن مكونات شمال وشرق سوريا أسست مشروعاً ديمقراطياً، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات كبيرة.

وأكد أحمد العباوي بأن مقاومة شعب المنطقة مستمرة في وجه كافة القوى والمرتزقة، حيث يُقدّم هذا الشعب تضحيات بشكل يومي في سبيل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

وبيّن العباوي أن الدولة التركية تحاول وبكافة الطرق ضرب أخوة الشعوب، وتستهدف وجود المكونات، عبر خلقها لذرائع وحجج لا أساس لها، كإقامة ما تسمى بـ "المنطقة الآمنة"، وقال: "نوايا تركيا الاحتلالية باتت معروفة لدى الجميع".

وبعد كلمة أحمد العباوي، قُرأت وثيقة الشهيد جكدار، الاسم الحقيقي محمد المياح، وسُلّمت لذويه وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تُحيّ وتُمجد الشهداء، ومن ثم وُري جثمانه الثرى في مزار الشهيد دلشير.

(ر ر/ أ ب)

ANHA