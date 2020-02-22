ꞌالمؤامرة ستفشل بنشر فكر القائد أوجلانꞌ

وصف سهيل البخيت أحد وجهاء قبيلة شمر في تل كوجر القائد عبد الله أوجلان بالقائد الأممي، وأن فكره فكر إنساني، وقال: "إن المؤامرة على القائد وسجنه لم يؤثرا على انتشار أفكاره الإنسانية والاجتماعية، وهو موجود في قلوبنا".

وبيّن البخيت بأن القائد أوجلان أكد أن الأحداث التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط هي حرب عالمية ثالثة، وذكر حادثة وقعت في سجن القائد وهي "ظهور شجرة مقابل نافذة زنزانة القائد، فقطعوها في إشارة إلى منع تواصل القائد مع العالم الخارجي، حتى مع الأشجار، وذلك ضمن فرض الحرب النفسية على القائد، إلا أن فكر القائد أوجلان ظهر للعالم أجمع، ولذلك نرى مناطق شمال وشرق سوريا هي الوحيدة في سوريا التي نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار".

وأوضح البخيت بأن القائد عبدالله أوجلان ليس قائداً كردياً فحسب، وإنما هو قائد كردي وعربي وسرياني، وقال: "يدرك المتآمرون أن خروج القائد أوجلان من سجنه سيؤثر على مخططاتهم الاستعمارية، والهدف من سجنه هو قمع أفكاره التي انتشرت بشكل كبير".

وشدد على ضرورة تصعيد النضال، لإفشال المؤامرة من جذورها وقال: "إن إفشال المؤامرة لا يكون بالكفاح المسلح والعمليات ضد تركيا وإنما بنشر فكر القائد الذي رفض استخدام السلاح".

وطالب البخيت المجتمع الدولي بالتحرك لرفع العزلة عن القائد، والقيام بحملة لجمع التواقيع ليخرج القائد أوجلان من سجن إمرالي.

(أ ب)

ANHA