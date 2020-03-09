ꞌأفضّل أن أستشهد في منزلي على الخروج منهꞌ

ويعيش في قرى شيراوا التي لم تُحتل من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الآلاف من أهالي عفرين المُهجّرين بالإضافة إلى آلافٍ آخرين من السكان الأصليين.

وتتعرض تلك القرى بشكل يومي للقصف بالقذائف والصواريخ من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وكانت آخر نتائج القصف حصول مجزرة بحق ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة في قرية آقيبة.

وفي جولة لمراسلي وكالة أنباء هاوار في قريتي بينه وآقيبة ضمن ناحية شيراوا أكد الأهالي تشبثهم بأرضهم ومقاومتهم ضد وحشية المحتلين.

وبهذا الصدد أفاد عضو مجلس ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين حسن مصطفى أن قصف القرى لم يتوقف يوماً: "تجاوز جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعون له كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، قرى ناحية شيراوا لا تسلم من القصف اليومي رغم وجود الآلاف من المدنيين من السكان الأصليين ومن أهالي عفرين الذين هُجّروا من مقاطعة عفرين".

وأضاف مصطفى: "الآلاف الذين يعيشون في ناحية شيراوا وضعوا أمام أعينهم الموت والإصابة بفعل القذائف ويأبون الخروج من قراهم، فالشعب يؤمن بأن مقاومته في شيراوا ستضمن لهم تحرير عفرين، نحن لا ننتظر أحداً ليحرر لنا أراضينا، ونقبل العيش هنا بكرامتنا ونضالنا، بالرغم من استشهاد عدد من المدنيين فيها وآخرها كان مجزرة قرية آقيبة التي راح ضحيتها ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة".

واستنكر المواطن عبدو أحمد بركات من قرية بينه في ناحية شيراوا تغافل الجهات الدولية عن القصف الذي يتعرضون له "نستنكر الصمت الدولي حيال الهجمات التي نتعرض لها، لماذا لا يضعون حداً للانتهاكات التركية بحقنا؟، الجميع يعلم أن الدولة التركية هي الداعم الأساسي للتنظيمات الإرهابية، ولكن ليس هناك من يحاسبها، مما يدل على التواطؤ الدولي معها".

وشدد عبدو على أنهم ينقطعون عن أعمالهم تفادياً لإصابتهم بالقذائف التي تسقط بشكل عشوائي "لا نستطيع أن نقوم بأي عمل ولا نستطيع التوجه إلى أراضينا بسبب القصف اليومي لمناطقنا، فالدولة التركية منذ القِدم تهدف إلى إبادة الشعب الكردي، فهي تعتبرنا عدوها الأول ويجب القضاء عليه، وترغب بتوسيع أراضيها واستعادة الإمبراطورية العثمانية، نحن شعب ندعو إلى السلام وأخوة الشعوب فلماذا تُقابل إنسانيتنا بهذه الوحشية، سنبقى مرتبطين بتراب وطننا مهما كلفنا الأمر".

المواطن جمعة سيدو من أهالي قرية آقيبة أكد على تشبثه بأرضه "مثلما احتلوا مقاطعة عفرين يريدون احتلال هذه القرى أيضاً والاستمرار باحتلال الأراضي السورية، كل يوم تسقط على قريتنا القذائف والصواريخ، إنهم يستهدفون المدنيين وليس العسكريين، أفضّل أن أستشهد في منزلي على الخروج منه، لن نهاجر ولن تتمكن الدولة التركية ومرتزقتها من ترهيبنا وإجبارنا على الهجرة، ليقتلوني ولكن لن أخرج، يوم أمس حدث القصف مجدداً وأصاب الهلع أطفالي، فهم أطفال ويخشون من الأصوات القوية".

(ك)

ANHA