′يجب تكليف منظمات طبية دولية لإجراء الفحوصات للقائد′

مطالب المحامين والحقوقيين، جاء عبر بيان أدلي به اليوم، أمام ديوان العدالة الاجتماعية في حي الشيخ مقصود، وقرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين محمود حمو، وجاء في نصه:

"إن الحكومة التركية ضربت بعرض الحائط كل القرارات والمعاهدات الدولية ولم تراعِ أدنى القواعد الأخلاقية والإنسانية ولم تكترث لمواثيق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك أنها أسرفت في كم الأفواه المطالبة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وجعلت من تركيا سجنًا كبيرًا لكل المناضلين والشرفاء وأن سجن إمرالي خير مثال على ذلك".

وتابع البيان:" إن الأخبار التي ترد من سجن إمرالي غير مطمئنة عن صحة السيد عبد الله أوجلان ورفاقه، وإن استمرار العزلة على السيد عبد الله أوجلان ومنع المحامين من زيارته والاطلاع على أوضاعه تثير الشكوك في نفوسنا جميعًا.

البيان طالب المجتمع الدولي بالتدخل وضرورة الاطمئنان على صحة القائد "نحن من مدينة حلب نناشد ونطالب كافة الحكومات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة الضغط على الحكومة التركية وإلزامها بفك العزلة عن السيد أوجلان والسماح لمحاميه بزيارته، وتكليف المنظمات الطبية الدولية بإجراء الفحوصات الطبية والوقوف على وضعه الصحي وتقديم العناية الطبية اللازمة له".

(سـ)