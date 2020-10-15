′يجب أن نحمي لغتنا لأنها تمثل وجودنا′

تحت شعار " ثورة اللغة، ثورة الوجود لا لحملات الإنكار والتصهير لمناهجنا ولغتنا، سنناضل للحفاظ عليها وإثبات كيانها"، خرج المئات من المعلمين والطلبة في مسيرة، دعماً للغة الأم في ناحية كركي لكي.

بدأت المسيرة من ساحة الشهيد خبات ديرك وسط ناحية كركي لكي، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وخلالها هتف الطلبة والمعلمون بالشعارات التي تحيّ اللغة الأم كـ "لغتنا وجودنا، ولنحمي لغتنا الأم".

وتوقف المشاركون وسط ناحية كركي لكي، وهناك تحدث المعلم عزالدين سليمان وقال: "علينا أن نحمي لغتنا لأن لغتنا هي التي تُثبت هويتنا، يجب أن نناضل من أجل لغتنا".

وأوضح عز الدين سليمان: "مثلما يناضل السياسي من أجل حلول سياسية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، ومثلما يقاوم المقاتل من أجل حماية وطنه، علينا نحن المعلمون النضال من أجل حماية قيم لغتنا الأم، لأننا بذلك سنثبت وجودنا للعالم أجمع".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تحي اللغة الأم.

(ك ع/ أ ب)

ANHA