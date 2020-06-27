′يجب علينا رص الصفوف للتصدي للاحتلال′

تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بكافة الوسائل، منذ 9 تشرين الأول 2019 وحتى الآن، مستخدمة كافة الأسلحة المحرمة دوليًا بحق المدنيين، فلا يمر يوم إلا وتُرتكب جريمة بحق أبناء المناطق المحتلة، من تهجير وقتل وخطف، ووصل إلى حرق المحاصيل الزراعية، واستهداف المزارعين أثناء العمل في أراضيهم.

وآخر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعب المنطقة قتل المواطن عكيد محمد شيخ حسن (24 عامًا)، الذي تم خطفه من أمام محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي يوم الـ 16 من كانون الثاني المنصرم، وتعذيبه حتى الموت، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا.

ويوضح أبناء قامشلو أن الهدف الرئيس من الهجمات التركية وجرائمها بحق شعب شمال وشرق سوريا هو زعزعة الأمن والاستقرار واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

حنيفة محمد من أهالي مدينة قامشلو شجبت صمت المنظمات الإنسانية حيال الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين، وقالت: "ما ذنب الأطفال والمسنين؟ ماذا تفعل المنظمات الإنسانية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وتلتزم الصمت الآن".

وأضافت حنيفة محمد: "نعيش على أرضنا، وتركيا تقوم باستهدافنا ماذا يريد أردوغان منا؟". وبيّنت أن الهدف من الهجمات التركية المستمرة هو السيطرة على جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "أردوغان لا يستطيع النيل منا، ومستمرون في المقاومة حتى النهاية".

ولفتت حنيفة إلى أن امتزاج دماء مكونات المنطقة مع بعضها البعض في جبهات القتال، ووقوفهم صفاً واحدًا يشكل درعاً رصيناً أمام أطماع أردوغان وأعوانه، وقالت: "كافة شعوب المنطقة تناضل وتقاوم في سبيل الدفاع عن الأرض، ومن يدافع يتنصر لا محالة".

ومن جانبه أشار المواطن حسن حسن إلى أن تركيا وعبر هجماتها المستمرة واستهدافها للمدنيين تود تصدير أزمتها الداخلية إلى خارج بلادها، سواء إلى سوريا أو ليبيا، وقال: "أردوغان لم يأخذ العبرة من أجداده، وليعلم أنه لا يستطيع النيل من مناضلي الحرية فأبناء الحرية لا أحد يستطيع النيل من إرادتهم".

وشدد حسن على ضرورة رص شعوب المنطقة صفوفه وردع هجمات الاحتلال التركي بروح ثورة 19 تموز.

(أ ب)

ANHA