′تعلُّمنا بلغتنا من إنجازات ثورتنا وطلب المجلس الوطني الكردي مرفوض′

تعرض الكرد للعديد من سياسات القمع والاضطهاد من قبل السلطات الحاكمة في سوريا، ومع بداية ثورة روج آفا استطاع الكرد تحقيق إنجازات بنّاءة، وإحدى أهم هذه الإنجازات تطوير اللغة الكردية، حيث بدأ العمل بنقلات بسيطة وصولاً إلى تأسيس مناهج باللغة الكردية، وبناء آلية تنظيمية، وخطط عمل لسير العملية التربوية نحو النجاح، إلا أن مطلب المجلس الوطني الكردي باستبدال مناهج الإدارة الذاتية بمناهج حكومة دمشق، خلال المباحثات الطويلة التي جرت بينه وبين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية لتوحيد الصف الكردي آثار جدلاً واسعاً وسخطاً بين الطلبة والمعلمين.

"لغتنا هويتنا"

قال الطالب محمد حاج علي وهو طالب في الثالث الثانوي في مدرسة الشهيد شيروان وجدي متي في مدينة قامشلو إن مطلب المجلس الوطني الكردي السوري غير مقبول ولا يصب في مصلحة الكرد، وأضاف: "سيكون صعباً علينا العودة إلى ذهنية مناهج حكومة دمشق بعد كل هذه السنين من التعلم باللغة الكردية"، مؤكداً أن التعلم باللغة الأم أفضل وأسهل لهم.

ومن جانبه طلب آوال شاهين، وهو طالب في المرحلة الأولى الثانوية بأن يبقى التدريس باللغة الأم مستمراً، وأعرب عن شعوره بالقول: "نحن سعداء جداً بتعلمنا لغتنا الأم، ونعتبره نجاحاً لنا"، واصفاً موقف المجلس الوطني الكردي السوري بغيرالمقبول".

وعبّرت لافين بطال إحدى طالبات مدرسة ميشيل صليبا الثانوية في قامشلو عن موقفها حيال مطلب المجلس الوطني الكردي بالقول: "نحن لا نقبل العودة إلى مناهج حكومة دمشق، ونتمنى أن يظل التعليم مستمراً باللغة الكردية كونها لغتنا الأم، ولنفسح المجال أمام الأجيال القادمة أيضاً حتى تتعلم بلغتها الأم، لنتمكن من معرفة تاريخنا الكردي وإظهار هويتنا للعالم أجمع".

العودة إلى مناهج الحكومة السورية بمثابة عودة إلى ما قبل ثورة روج آفا

وبدورها عبّرت الناطقة في مدرسة ميشيل صليبا لافا إبراهيم عن رأيها بالقول: "هذا الطلب غير مقبول، ولا يصب في مصلحة الكرد ورغباتهم"، موضحة أنهم تعبوا كثيراً حتى وصلوا إلى مرحلة التعلم باللغة الأم، وأن استبدال مناهج الإدارة الذاتية بمناهج الحكومة السورية سيثير استياء الطلبة والمعلمين وأسرهم.

وبيّنت لافا إبراهيم أن التدريس باللغة الكردية خطا خطوات بنّاءة خلال ثورة روج آفا، وقالت: "إلى الآن يوجد إقبال جيد من الطلبة ضمن المدارس، بالرغم من الوضع الصحي الطارئ الذي نواجهه بسبب فيروس كورونا".

وتابعت لافا إبراهيم: "في الكثير من الأحيان يأتي العديد من طلبة مدارس الحكومة السورية للتسجيل في مدارس الإدارة الذاتية، بهدف التعلم باللغة الكردية ويقولون (نريد التعلم بلغتنا الكردية لنتمكن من الدخول إلى جامعاتنا الكردية أيضاً)".

ونوّهت لافا إبراهيم إلى أنه كان من المفترض أن يتخذ المجلس الوطني الكردي السوري موقفاً يصب في مصلحة الكرد كطلب الاعتراف باللغة الكردية، وليس العودة إلى مناهج حكومة دمشق، وأكدت أن العودة إلى مناهج الحكومة السورية سينهي الوجود الكردي وهويته، وسيعود بالشعب إلى ما قبل ثورة روج آفا.

(أ ب)

ANHA